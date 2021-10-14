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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek" - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek"

14.10.2021 19:44

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek" Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "17 Ekim Pazar gününden itibaren ülkemizin her yerinde yurt içinde yurtdışında millet varlığımızın olduğu her noktada efendimizi anacağız, onun insanlığa kazandırdığı tüm değerleri yeniden hatırlayıp, insanlığa, Müslümanlığa yeniden hatırlatmaya gayret edeceğiz. Amacımız, milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterisi ile başladı. Ana teması 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olan Mevlid-i Nebi Haftası, 17 Ekim Pazar günü başlayacak.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene Mevlid-i Nebi Haftasında pek çok etkinlik yapmakta, toplumumuz ve insanlık için önem arz eden bir konuyu etraflıca ele almaktadır. Bu bağlamda bu sene Mevlid-i Nebi Haftamızın konusu "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olacaktır. Yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan vefa konusunu, Peygamber Efendimizin örnekliğinde yeniden insanlığın gündemine taşımaya çalışacağız" diye söyledi.

"Vefanın zirvesi, en büyük örneği her konuda olduğu gibi yine Peygamber Efendimizdir"

Vefanın zirvesinin ve en büyük örneğinin Hz. Muhammed olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, "Vefa kavramı, yüce kitabımız Kur'an'da önemle üzerinde durulan ahlaki bir erdemdir, fazilettir. Peygamber Efendimiz, vefanın imandan olduğunu, vefasızlığın ise nifak alameti olduğunu bildirmiştir. Elbette vefanın zirvesi, en büyük örneği her konuda olduğu gibi yine Peygamber Efendimizdir. O, bütün insanlar için en güzel örnektir " sözlerini kullandı.

"Mevlid-i Nebi Faftasında Peygamberimiz ve Vefa Toplumu konusunda pek çok faaliyet yapacağız"

Mevlid-i Nebi Haftasında birçok program yapılacağını dile getiren Prof. Dr. Erbaş, "16 Ekim Cumartesi Günü, İstanbul Büyük Çamlıca Camii Konferans Salonu'nda, muhterem Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Mevlid-i Nebi Haftamızın açılış programını gerçekleştireceğiz. Başta Peygamberimiz (s.a.s) olmak üzere bütün peygamberlerin, şehit ve gazilerin, ilim ehlinden, hayır sahiplerinden vefat edenlerin, salgın ve afetler sebebiyle ahirete göç edenlerin ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hatimler okuyacağız. 17 Ekim 2021 Pazar günü bu sene büyük bir sel felaketine maruz kalan Kastamonu şehrimizde Diyanet televizyonumuzdan ve TRT 1 kanalımızdan canlı yayınlanacak olan Mevlid Gecesi Programını icra edeceğiz" cümlelerini kullandı.

"Milletimizi Peygamber ve Vefa Sempozyumunu takip etmeye davet ediyorum"

Dijital ortamda gerçekleşecek olan Peygamber ve Vefa Sempozyumu hakkında da konuşan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

"En çok önemsediğimiz ve artık Mevlid-i Nebi Sempozyumu olarak klasikleşen sempozyumumuzu 29-31 Ekim 2021 tarihlerinde dijital platformlar üzerinden uluslararası olarak gerçekleştireceğiz inşallah. Sempozyumun uzun adı da Peygamberimiz ve Vefa konusu olacak. İlim adamlarımız yurt içinden ve yurt dışından büyük katkı sağlayacak. Milletimizi dijital platformlarda bu önemli sempozyumu takip etmeye davet ediyorum".

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek

Diyanet İşleri Başkanlığı, Peygamber, Asker, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Amacımız milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek" - Son Dakika
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