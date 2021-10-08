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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu

08.10.2021 10:15

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz" Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Sabah Namazı Gençlik Buluşması' kapsamında Gaziantep...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:

"Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz"

GAZİANTEP - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Sabah Namazı Gençlik Buluşması' kapsamında Gaziantep Ali Topçuoğlu Camii'de gençler ve vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi. 'Sabah Namazı Gençlik Buluşması'nda gençlerle bir araya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep İl Müftülüğü'nce Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen Sabah Namazı Gençlik Buluşması'na katıldı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Ali Topçuoğlu Camii'nde gerçekleştirilen programda önce sabah namazını kıldıran Başkan Erbaş, ardından aşr-ı şerif okudu ve dua etti.

Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuerin okuduğu tesbihat ve salavatların ardından namaza gelen gençlere ve cemaate hitap eden Başkan Erbaş, "Aziz kardeşlerim, sevgili gençler, bu mübarek cuma saatinde Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, ikramı, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Kılmış olduğumuz namazlarımızı yüce Rabbim dergah-ı uluhiyetine kabul eylesin" niyazıyla sözlerine başladı.

Başkan Erbaş, camide gençlerle birlikte namaz kılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün sizlerle, gençlerimizle yukarıda (mahfil'de) kız öğrencilerimizle sabah namazı kılmış olmanın bahtiyarlığına yaşıyorum. Allah sizden razı olsun, sizleri görünce şu hadis-i şerif aklıma düştü. Allah Resulü Efendimiz buyuruyor ki, Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, yani mahşer gününde, Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan vardır. Bu yedi sınıf insanı sayarken içlerinden birisinin de huzuru, neşv-ü nemayı, gönlünün huzurunu mescitlerde, camilerde bulunan gençler olduğunu buyuruyor. Sizlere işaret ediyor. Bu müjdeye nail olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bu dünyada ne için varız, Rabbimizin ve Peygamberimizin bu müjdelerine nail olabilmek, en güzel ameli işlemek için varız" dedi.

"Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz"

Mülk Suresi'ndeki, "Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, güçlüdür, çok bağışlayıcıdır" Ayet-i kerimesini hatırlatan Başkan Erbaş, "Demek ki kıymetli kardeşlerim, bu dünyada bulunmuş olmamızın hikmeti en güzel işi hangimiz yapıyoruz bunun tespit edilmesi ve ahirette ona göre mükafata nail olmamız ya da cezayla karşı karşıya kalmamızdır. Bunun için gayret ediyoruz, Bunun için ibadet, hayır hasenat yapıyoruz. Güzel işler, güzel ameller yapıyoruz. Bunun için ibadet ediyoruz. Ruhumuzu, gönlümüzü, aklımızı, zihnimizi, kalbimizi kötülüklerden arındırmak için ibadet ediyoruz. O imtihanı öyle kazanacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için güzel işler yapanlar için Kur'an-ı Kerim'de "Ey nefsini kötülüklerden arındırmış insan, Rabbim senden razı, sen de Rabbinden razı olarak Rabbine dön" diye buyurulduğunu aktararak, "Bizim Rabbimizden rızamız ne demektir. İşte şu anda içinde bulunduğumuz ortam, Rabbimiz bizi namaza davet etti. Başımızın üstünde yeri var bu davetin, ya Rabbi işte geldim. Senin için secde ediyorum. Senin için rukü ediyorum demektir. Rabbimiz, 'şu kötülüğü işleme', dedi. İşlemiyorum ya Rabbi, çünkü sen emrettin. Senin emrini yerine getirmek benim boynumun borcudur. Müslümanca bir tavırdır bu. Müslüman işte bu emre teslim olan insan demektir. Müslüman haramlardan uzak durmak için söz veren insan demektir" şeklinde konuştu.

Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile çok sayıda genç ve vatandaş katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gaziantep, Mevla, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te gençlerle sabah namazında buluştu - Son Dakika
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