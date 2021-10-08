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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı Açıklaması

08.10.2021 14:17
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların 7 yaşa gelinceye kadar iyi insan nasıl olunacağını öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukların 7 yaşa gelinceye kadar iyi insan nasıl olunacağını öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, Şahinbey ilçesindeki 4-6 yaş arası Ravza Kur'an Kursu'nun açılışındaki konuşmasında, Hazreti Muhammed'in "Sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir." diye buyurduğunu anımsattı.

Açılan kursun çocuklar için yararlarına değinen Erbaş, "4-6 yaş arası çocuklar, Rabbini, Peygamberini, vatan, millet, bayrak sevgisini, saygıyı ve sevgiyi öğrenecek. İlahiyat lisans, ön lisans mezunu hocalarımız mezun olduktan sonra görevlerinin üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz 360 kredilik pedagojik formasyon sertifikasını tamamlayarak burada destek verecek." dedi.

"Candan cana eğitim yapacaksınız"

İnsanların öldükten sonra amel defterinin kapandığına, üç grup insanın ise hayır defterlerinin açık kaldığına dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Biri sadaka-i cariye sahibi Müslümanlar. İşte 4-6 yaş kursunun yerini tahsis eden kardeşimiz, katkı sağlayan, vesile olan herkes, bu hadisten istifade edecek. Devamında buyruluyor ki, ilminden istifade edilen alimler, hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Bu kursa devam eden çocukların anne-babaları, hayırlı evlat yetiştirme niyetiyle de bunu yapıyorlar. Onlar da bu müjdeden istifade edecekler. Salgın öncesi 200 bine yakın çocuğumuzla bu eğitimleri yapmıştık. Uzaktan eğitimle yapmış olsak da yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Artık camdan cama değil, candan cana eğitim yapacaksınız. Bu açtığımız kursun ülkemiz, milletimiz için hayırlı olduğunu her vesileyle ifade ediyoruz."

Erbaş, çocukların 7 yaşa gelinceye kadar iyi insan nasıl olunacağını öğrenmesi gerektiğini dile getirerek, "Allah, iyileri sever. Bizim amacımız yeryüzünde Rabbini, Peygamberini tanıyan, barış, sevgi, huzur nedir, birlikte yaşama tecrübesi nedir, farklı düşünenlere karşı hoşgörü nedir, bunları hazmetmiş bir toplum ortaya çıkarmak. Bu toplumun temellerini 7 yaşına kadar atmak gerekiyor. Peygamber Efendimizin 7 yaşa dikkati çekmesinin hikmeti de buradan gelmektedir. İnşallah bu hikmet doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Vali Davut Gül de burada yapılanın okul öncesi eğitim olduğunu, diğerlerinden farkının ise Kur'an-ı Kerim eğitimi verilmesinden oluştuğunu belirtti.

Ayrıca müftülük eliyle dini değerlerin öğretildiğini anlatan Gül, "Dinin doğru öğretilmesi, öğrenilmesi, gelecek kuşaklara bırakacağımız en büyük emanet. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırseverlere müteşekkirim. Doğru yere hayırlar yapıyorlar. Allah sayılarını arttırsın." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erbaş ve beraberindekiler kursu gezerek, öğrencilere hediyeler verdi.

Açılışa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ayrıca Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek şeref defterlerini imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz Muhammed, Şahinbey, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika


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