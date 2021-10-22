Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kırgızistan'da Oş Devlet Üniversitesi Rektörü ile görüştü - Son Dakika

Kırgızistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Oş Devlet Üniversitesi Rektörü Kudayberdi Kojobekov ile bir araya geldi.

Erbaş ve beraberindeki heyet, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından inşa edilen İmam Serahsi Camisi ve Külliyesi'nin açılış programına katılmak için havayoluyla Kırgızistan'ın güneyindeki Oş bölgesine geçti.

Burada, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni ve İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret eden Erbaş, öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı.

Türk heyeti, dekanlık makamında karşılayan üniversite rektörü Kojobekov, üniversitesinin Türkiye Diyanet Vakfı ile iş birliğini anlattı.

Kojobekov, fakültenin ihtiyaçlarını sıraladı ve altyapı konusunda destek istedi.

Erbaş, fakültede bulunmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirerek, "İlahiyat fakültesi ve imam hatip lisesi bizim yetiştiğimiz okullardır. Türkiye'nin din eğitimi noktasında din eğitimi veren iki okulunun bir benzerinin Kırgızistan'ın Oş kentinde olması gerçekten çok büyük bir hazinedir ve bir kazanımdır." dedi.

Hem ilahiyat fakültesinin hem de imam hatip lisesinin gerek bina gerek program olarak gelişmesine her zaman katkı sağlamayı arzu ettiklerini belirten Erbaş, "Nasıl, 1993 yılından bu yana güzel faaliyetler yaptıysak, inşallah bu faaliyetleri devam ettireceğiz. Çünkü Kırgızistan ve Türkiye olarak doğru din bilgisinin yaygınlaşması, Kur'an ve sünnete dayalı sahih bilginin gençlerimize ve öğrencilerimize öğretilmesinin büyük gayreti içerisindeyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve iş birliğimiz her zaman devam edecek." ifadelerini kullandı.