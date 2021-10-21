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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil" dedi - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil" dedi

21.10.2021 20:36

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil" dedi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor.

- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil" dedi

BİŞKEK - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor. Kırgızistan ile birlikte başkent Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Özgen şehrindeki İmam Serahsi Camii ve Külliyesi'nin açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırgızistan'da temaslarına başladı. İlk olarak başkent Bişkek'te bulunan Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret eden Erbaş, üniversitenin konferans salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Türkiye Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, KTMÜ Rektörü Dr. Alpaslan Ceylan ve Türkiye'den gelen heyet üyeleri de hazır bulundu. Erbaş burada yaptığı konuşmada, Orta Asya bölgesinde nice alimlerin yetiştiğini belirterek, Biruni, İbn Sina, Ali Kuşçu, Ulu Bey gibi önemli isimlerin yanı sıra İslam dünyasının 2. büyük kaynağı olarak nitelendirilen İmam Buhari'nin de bu topraklarda yetiştiğini söyledi. "Hikmet ve irfan açısından dünyanın en zengin bölgesindeyiz" diyen Erbaş, bu zenginliğin mutlaka ortaya çıkarılması ve daha fazla kişinin istifadesine sunulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Erbaş ayrıca, Türk asıllı fıkıh bilgini Muhammed es-Serahsi'ye de değinerek, "Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor. Bişkek'te Kırgızistan ile birlikte yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil. Özgen'de İnşallah yarın açmanın nasip olacağı, yine Serahsi adına bir cami yapılması boşuna değil. Serahsi, çok önemli bir eser olan 30 ciltlik Mebsut'u insanlığa, İslam hukuku alanında fıkıh dünyasına hediye etti" dedi.

Son 50 yılda dünyada yaşanan büyük değişimlere işaret eden Erbaş, "Bu değişime geçmişimizden kopmadan ayak uydurmamız lazım. Kişiliğimizden taviz vermeden bu değişimi nasıl devam ettiririz, bunun gayreti içerisinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Erbaş, İslam toplumlarının insanlığın yaşadığı küresel sorunları ortadan kaldırmak gayreti içinde olmaları gerektiğini ve aydınlığın merkezi olan KTMÜ'nün buna katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hem İslam toplumlarının hem de insanlığın daha iyi olması için gösterilen gayrete dikkat çeken Erbaş, "Manas Üniversitesi de bu gayretin bir neticesi, bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı yurtiçi ve yurtdışı hizmetler var. Ülkemizde 90 bin camimiz, 40 bine yakın kuran kursumuz var. İstiyoruz ki camilerimiz sadece namaz kılınan ve sonra kapatılan mekanlar olmasın" diye konuştu.

Erbaş, yurt dışında Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında 100'e yakın ülkede 2 bin 500 hoca ile insanlara din hizmeti sunduklarını aktardı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın 149 ülkeye ulaştığını kaydeden Erbaş, "2019 yılında bir Kurban Bayramı etkinliğinde 149 ülkeye ulaştık. O ülkelere sadece elimizde 1-2 kilo kurban etiyle değil, bayrağımızla gidiyoruz. Ülkemizin tanıtımını yapıyoruz. Milletimizin cömertliğini anlatıyoruz, bu, milletimizin tanıtım projesidir" dedi.

Öte yandan Erbaş'ın yarın bölgesine bağlı Özgen şehrinde İmam Serahsi Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılması bekleniyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil dedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil dedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil dedi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil dedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırgızistan, Ali Erbaş, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Serahsi deyince Kırgızistan akla geliyor, Bişkek'te yaptığımız Serahsi Camii'ne bu ismin verilmesi boşuna değil" dedi - Son Dakika
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