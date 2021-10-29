Üye Girişi
Diyanet İşleri Başkanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

29.10.2021 10:34
Diyanet İşleri Başkanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kutlama mesajında, tarih boyunca azmi, cesareti ve destansı kahramanlıklarıyla her zorluğun üstesinden gelmesini bilen Türk milletinin, bundan yaklaşık bir asır önce de özgür iradesini, ülkesini ve mukaddesatını korumak için verdiği büyük mücadeleyle 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ettiği hatırlatıldı.

Tarihe altın harflerle yazılacak Milli Mücadele ruhuna hayat veren en temel etkenin ise milletin sağlam imanı ve sarsılmaz inancı olduğu kaydedilen mesajda, "Milletimizin esarete ve baskılara hiçbir zaman teslim olmayacağının en açık nişanesi olarak bugün 98. yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, varlığını ve birliğini bu inançla ilelebet koruyacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Bugün bizlere düşen en büyük sorumluluk, uğruna milli mücadele verdiğimiz ve bizi biz yapan tüm değerlerimizi, inancımıza, ecdadımıza ve aziz şehitlerimize vefanın bir gereği olarak var gücümüzle korumak ve en iyi şekilde geleceğe taşımaktır." değerlendirmesinin yer aldığı mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bu vesileyle bağımsızlık mücadelemize önderlik ederek Cumhuriyet'imizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz. Milli Mücadele kahramanlarımıza, vatan ve mukaddesat yolunda canını feda eden tüm şehitlerimize ve ahirete irtihal eden gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, bu güzel vatanda birbirimize kenetlenerek ilelebet özgürce ve kardeşçe yaşamayı bizlere nasip etmesini Yüce Rabb'imizden niyaz ediyoruz."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet, 29 Ekim, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti 10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor 10:05 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti 08:50 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince 08:48 Sevgilisini öldürüp, cesedini karakola götürmüştü! Gazetecilere pişkince "Namus için yaptım" diye cevap verdi
Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı! 98. yıl dönüme özel bir doodle hazırladı 07:59 Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadı! 98. yıl dönüme özel bir doodle hazırladı 20:38 "Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti

Son Dakika Haberleri
10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var
10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti
10:30 81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
09:46 Son dakika magazin haberleri! Son dakika magazin turu
09:36 Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası
09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti
AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var         
10:38
Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri         
10:18
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına CHP'den yalanlama! İşte adaylık için konuşulan isimler         
08:53
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım         
20:23
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 10:43:12. #1.11#
SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanlığından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement