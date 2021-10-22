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Diyanet İşleri Başkanlığından "fetva" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanlığından "fetva" açıklaması Açıklaması

22.10.2021 15:45
Diyanet İşleri Başkanlığından

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın kuruluşlarında fetvayla ilgili çıkan haberlere ilişkin, "Zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bazı basın kuruluşlarında fetvayla ilgili çıkan haberlere ilişkin, "Zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır." açıklamasında bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, birtakım medya mecralarında, 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadelerin bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili insaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunun, vatandaşlar tarafından sorulan sorulara İslam'ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren yetkin bir kuruluş olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Fetva konusunda İslam hukukunda köklü bir gelenek ve güçlü bir usul vardır. Nasıl fetva verileceği ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağı bu metodolojiye göre belirlenmektedir. Tüm bunları göz ardı ederek fıkhi metinler ve hükümler üzerine yorum yapmak, yanlış anlaşılmalara ve vahim sonuçlara yol açacak büyük bir cehalettir. Bir kez daha ifade edelim ki zina, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır."

Diyanet İşleri Başkanlığı, Medya, Mevla, Zina, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanlığından 'fetva' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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