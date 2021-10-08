Üye Girişi
Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek

08.10.2021 12:43
Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek

Hakkari'de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önündeki oturma eylemine Diyarbakır anneleri destek verdi.

Hakkari'de çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önündeki oturma eylemine Diyarbakır anneleri destek verdi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen terör mağduru aileler, "Diyarbakır, Şırnak, Hakkari anneleri evlatlarını HDP'den istiyor" yazılı pankart, döviz ve çocuklarının fotoğraflarını taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen ailelerin 18. haftasındaki eylemine Diyarbakır'dan gelen 17 aile de destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anne ve babalar, HDP ve PKK'ya tepki göstererek çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi terör örgütünce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, yaptığı açıklamada, yüreği yanık anneler olarak çocuklarını HDP'den istediklerini söyledi.

Evlatlarına kavuşmak için gösterdikleri kararlı duruş karşısında terör örgütünün kaybedeceğini, annelerin kazanacağını belirten Çiftçi şunları kaydetti:

"Buradan çağrımızdır, bedenen yanımızda olmayıp gönülleri ve düşünceleri bizlerle olan herkese sesleniyoruz; bizlere katılın, bu haklı davamızı birlikte büyütelim, çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bizler asla pes etmeyeceğiz. O çocukları sizin pençelerinizden kurtarıncaya kadar buradan kalkmayacağız. Bu haklı davamız hiçbir yalan, iftira ve zulüm karşısında yıkılmayacaktır. Bizlerin sesini müzik yayını açarak bastırmaya çalışıyorlar ama hiçbir güç evlatlarımıza kavuşmamıza engel olamayacaktır."

"Bizim tek davamız var, PKK'yı bitirmek"

Diyarbakır'dan gelen Ayşegül Biçer de Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde oturarak evladına kavuştuğunu ve annelere destek için burada bulunduklarını ifade etti.

Çocukları için eylem yapan tüm annelere selam göndererek gönülden onlarla birlikte olduklarını dile getiren Biçer şunları söyledi:

"Elimizden geldiğince hepsine destek vermeye çalışıyoruz, şehir şehir geziyoruz. Bizim tek davamız var; PKK'yı bitirmek, siyasi kolu HDP'nin kapısına mührü vurmak. Çünkü yıllardır PKK, Kürtlere en büyük zulmü yapan, Mecliste kendi siyasi kolu olan HDP'nin zulmüne uğrayan Kürtler artık onlara baş kaldırmıştır. Başta sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Bakanımız Süleyman Soylu, tüm kolluk kuvvetlerimiz, Diyarbakır ve Hakkari emniyetine, Diyarbakır ve Hakkari valimize çok çok teşekkür ediyoruz. Biz aileler dimdik ayaktayız. PKK'yı anneler bitirecek. Ben evladımı söke söke aldım. Benim PKK'yla olan davam sonuna kadar da devam edecek."

Ailelerin eylemine Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı İl Başkanı Şirin Adıyaman da destek verdi.

Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek
Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek
Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek
Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek
Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı 12:30 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir 12:18 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak 11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir 11:26 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 11:06 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor 10:38 Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş 09:58 Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş

Son Dakika Haberleri
12:53 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:27 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı
11:57 Kargolar artık drone'la taşınacak, pilot güzergah İstanbul-Eskişehir-Ankara olacak
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
11:45 Milli yüzücümüz Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu
11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
11:25 Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı         
12:16
Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi         
11:40
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım         
11:16
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanabilir! Eski Galatasaraylı büyük ikilemde Felipe Melo maça çıkarsa tutuklanabilir! Eski Galatasaraylı büyük ikilemde         
10:10
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi kazada hayatını kaybetti         
07:31
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 13:03:17. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinden çocukları terör örgütünce dağa kaçırılan Hakkarili ailelere destek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement