Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 772. gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan Güzide Demir, 6 yıl önce evden çıkan evladının bir daha dönmediğini söyledi.

Evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini anlatan Demir, "HDP'den çocuğumu istiyorum. HDP ve uzantıları evladımı kandırdı, götürdü. 6 yıldır yüzüne hasret kaldım. Onu çok özledim. Oğlum neredeysen gel, senin yerin orası değil." dedi.

Oğlu Mehmet için eylemde yer alan baba Ömer Tokay da evlat mücadelesinin sürdüğünü dile getirdi.

Sonuna kadar nöbeti sürdüreceğini dile getiren Tokay, "HDP çocuğumu kandırdı, aldı PKK'ya götürdü." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Tokay, "Oğlum eğer benim sesimi duyuyorsan, gel güvenlik güçlerimize teslim ol. Annen ve babanın kucağına gel." ifadelerini kullandı.