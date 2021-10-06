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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

06.10.2021 13:48
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 765. gününde sürüyor.

Kars'tan 2010 yılında 22 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için gelen anne Zeliha Mingsar da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Mingsar, Kürtçe yaptığı açıklamada, evladının İstanbul'da çalışırken kandırılarak dağa götürüldüğünü, oğlunu her yerde aramasına rağmen bir ize rastlamadığını söyledi.

Diyarbakır annelerini görünce eyleme katılmaya karar verdiğini belirten Mingsar, sonuna kadar eylemi sürdüreceğini kaydetti.

Mingsar, "HDP çocuğumu kaçırdı ve PKK'ya verdi. Evladımı istiyorum." diyerek, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kaymakam Beşikci'den annelere ziyaret

Bu arada, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, aileleri ziyaret etti, anne ve babalarla görüştü.

Beşikci, yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada 250 bine yakın çocuğun terör örgütü veya illegal yapılar tarafından istismar edilerek kanlı emellerine alet edildiğini söyledi.

"40 yıllık kanlı tarihine baktığımız zamanda PKK terör örgütü, dünyada istismar edilen bu çocukların oransal olarak çok önemli bir bölümünü maalesef bizim coğrafyamızdan evlatlarımızı kandırarak, istismar ederek en önemlisi de analarımızın kucaklarından gizlice, zorla çekerek yüce Mevlamızın ayet-i kerimesinde lanet okuduğu fitnelerine alet etme acizliğini ve düşüklüğünü göstermişlerdir." diyen Beşikci, devletin terörle mücadelede dik ve kararlı duruşu, bu haklı mücadeleye, gönlü barıştan ve kardeşlikten yana olan vatandaşların da desteğiyle PKK terörünün bitme noktasına geldiğini belirtti.

Terörün tamamen kökünden kazınması, hakkın batıl karşısındaki zaferinin mühürlenme girişiminin yaklaşık 765 gün önce burada başladığını anımsatan Beşikci, "Buradaki kahraman analarımız, cesur babalarımız tez zamanda evlatlarına kavuşsunlar inşallah. Bu onurlu mücadelenin varlığımızla, dualarımızla yanında yer aldık, inşallah yer almaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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