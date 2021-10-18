Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gürültü kirliliği denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gürültü yönetmeliği kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde gürültü kirliliği denetimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, insan sağlığını etkileyen gürültü kirliliği ile mücadele amacıyla "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendirilerek, çalışmalar yapılıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bu kapsamda kent genelinde canlı müzik yayını yapan işletmelere yakın yerleşim yerlerinde ses ölçümü yaparak çalışmalarını hassas bir şekilde yürütüyor.

Ekipler, yasal sınırı aşarak gürültü kirliliğine neden olan işletmeleri, ses ölçüm cihazıyla tespit edip kamerayla kayıt altına alarak durum tespit tutanağı tuttu.

Denetimde ses yüksekliğiyle vatandaşların rahatsız olmaması için işletmeler bilgilendirildi, gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirler anlatıldı.

135 işletmeyi denetleyen ekipler, son bir ayda 105 işletmeyi çevresel gürültü kapsamında uyulması gereken kurallar konusunda uyardı.

Daha önceki denetimlerde uyarılara rağmen canlı müzik izni olmayan ve yasal saat aralığında müzik yayınını kesmeyen 30 işletmeye ise idari işlem uygulandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin denetimlerini sürdüreceği belirtildi.