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Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı

13.10.2021 15:17
Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinde ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinde ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için işyerlerine yönelik ruhsat denetimlerine devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ocak ayından beri Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde faaliyet gösteren 6 bin 358 iş yerinin açma ve çalışma ruhsatlarını denetledi. Ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerlerine, durum tespit tutanağı tutarken eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulundu. Büyükşehir Belediyesinin, yetki ve sorumluluk alanında bulunan iş yerlerine yönelik ruhsat denetimlerine devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı
Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı
Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı
Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı
Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı
Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı - Son Dakika
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