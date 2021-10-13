Diyarbakır'da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerlerinde ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek için işyerlerine yönelik ruhsat denetimlerine devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ocak ayından beri Kayapınar, Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde faaliyet gösteren 6 bin 358 iş yerinin açma ve çalışma ruhsatlarını denetledi. Ekipler, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerlerine, durum tespit tutanağı tutarken eksikliklerin giderilmesi için uyarılarda bulundu. Büyükşehir Belediyesinin, yetki ve sorumluluk alanında bulunan iş yerlerine yönelik ruhsat denetimlerine devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR