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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kitap mezadı düzenledi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kitap mezadı düzenledi

30.10.2021 14:14
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kitap mezadı düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kitap mezadına kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince düzenlenen kitap mezadına kitapseverler yoğun ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında Sanat Sokağı'nda bir kafede düzenlenen mezatta, kitapseverler istedikleri kitapları almak için kıyasıya rekabet etti.

Kitapseverler, özellikle basımı bitmiş kitaplara ulaşabilmeleri ve ellerinde bulunan eserleri satabilmeleri için düzenlenen mezatta, 1 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başkalarıyla değiştirme imkanı buldu.

Kitap mezadı, farklı mekanlarda düzenlenecek.

Mezada katılan edebiyat öğretmeni Erdal Yılmaz, fiyatları yüksek olan kitaplara ulaşma noktasında zorluk yaşayanların bu mezat sayesinde oldukça uygun fiyatlara kitap alma fırsatı bulduğunu söyledi.

Diyarbakır'da bu tarz etkinlikleri önemsediklerini belirten Yılmaz, "Kitap edinmek için mükemmel bir alternatif. Bunun bir gelenek haline gelmesini bekliyoruz." dedi.

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan ise bu etkinlik sayesinde saklı kalmış pek çok kitabın gün yüzüne çıkacağına inandığını aktardı.

Arslan, "Bazı arkadaşlarımız kendi kütüphanelerinde yıllarca belki muhafaza ettiği bir kitabı, bir başkalarının istifadesine sunma adına buraya getirecek ve biz bu kitapları keşfedeceğiz, alacağız, kendi kütüphanemize kazandıracağız ya da ülkemizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kitap mezadı düzenledi - Son Dakika


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