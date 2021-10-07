Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce açılacak uygulamalı tiyatro kursu için kayıt başladı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kurs ve etkinliklerle her yaştan Diyarbakırlıları kültür ve sanat aktiviteleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyen çocuk ve yetişkinler için tiyatro kursu düzenleneceği bildirildi.

Kurslardan faydalanmak isteyenlerin form doldurarak başvuru yapabileceği ifade edilen açıklamada, kurs kayıtlarının 10 Ekim Pazar günü sona ereceği aktarıldı.

Uygulamalı tiyatro dersleri için 18 yaş ve üstü, drama eğitimleri için 9-12 yaş arası ile 18 yaş ve üstü, halk dansları için ise 12-15 yaş arası kursiyerlerin kayıt yaptırabileceği belirtilen açıklamada, kurslarda temel oyunculuk, sahne tasarımı, metin inceleme, sahne bilgisi, dekor, kostüm, aksesuar, kukla ve temel makyaj konularında eğitim verileceği kaydedildi.