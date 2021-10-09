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Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Basın Lansmanı" düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Basın Lansmanı" düzenlendi

09.10.2021 15:07
Diyarbakır'da

Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Basın Lansmanı" gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Basın Lansmanı" gerçekleştirildi.

Mezopotamya bölgesinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yaparak turizmde vazgeçilmez bir marka haline gelmesini sağlamak amacıyla 24- 27 Mart 2022'de Diyarbakır Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı" düzenlenecek.

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Fuarcılık Hizmetleri Ticaret AŞ ve Diyarbakır Fuarcılık Hizmetleri AŞ ortaklığında düzenlenecek fuarın basın lansmanı tarihi Sur ilçesindeki Cemil Paşa Konağı'nda yapıldı.

Vali Münir Karaloğlu, lansmanda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın en önemli potansiyellerinden birinin turizm olduğunu, kentte "Kültür ve İnanç Turizmi Çalıştayı" yaptıklarını, bu fuarın da o çalıştayın ilk somut sonucu olduğunu söyledi.

Mezopotamya markasıyla Diyarbakır'da turizm ve gastronomi fuarının yapılıyor olmasının önemli olduğunu kaydeden Karaloğlu şöyle dedi:

"İnşallah Mezopotamya'nın hak ettiği ama bugüne kadar tam olarak ülke turizmi adına kullanamadığımız özelliklerini kullanabilme adına bir fırsat olarak görüyorum bu fuarı. Sektörden çok yoğun bir katılım bekliyoruz. Bölgede gerçekten turizmi hareketlendirecek. Özellikle kültür ve inanç turizmi noktasında Türkiye'nin ve bölgenin çok önemli markasını inşallah fuarda yeniden gündeme taşırız."

Fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Karaloğlu, "Mezopotamya bölgesinde bundan sonra en önemli aktivitemiz turizm olacak. Bu konuda ümitliyiz. İnşallah turizm fuarı da ona çok pozitif katkı sağlayacak." diye konuştu.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise bu toprakları dünyaya tanıtmanın asli görevleri olduğunu söyledi.

Bu topraklardaki hikayeleri dünyaya tanıtacak ve taşıyacak olan bir projenin içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bağlıkaya, fuarın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Bağlıkaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her biri çok önemli kültür ve turizm potansiyeline sahip olan şehirlerimize, turizmde hak ettiği değeri sağlamak üzere düzenleyeceğimiz fuarımızla bölgeye turizm açısından yeni bir hareketlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Düzenleyeceğimiz fuarı ile hem ulusal hem de uluslararası alanda bölgeye yabancı alım heyetlerini çekmeyi, sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmayı, bölgenin özelliklerini kaybetmeden kalkınmasını ve bu kalkınmadan bölge halkının fayda sağlamasını hedefliyoruz."

Mezopotamya bölgesini yurt dışında tanıtmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Bağlıkaya, ilk olarak Ukraynalı turizmciler ile bölgenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri tanıtacaklarını ifade etti.

Bu tanıtım çalışmalarını kültür turizmine önem veren diğer turizm kaynak pazarında da aynı şekilde sürdüreceklerini bildiren Bağlıkaya, Mezopotamya'nın marka değerini yaptıkları bu çalışmalarla artıracaklarına inandığını belirtti.

Münir Karaloğlu, Mezopotamya, Gastronomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da '1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Basın Lansmanı' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı Basın Lansmanı" düzenlendi - Son Dakika
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