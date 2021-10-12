Diyarbakır'da "2. Uluslararası Mimarlık Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika

Dicle Üniversitesince "2. Uluslararası Bilim ve Mühendislik Sempozyumu" düzenlendi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen sempozyumda, Dicle Üniversitesinin Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Karakoç, "Sempozyum hem bilimsel bilginin paylaşıldığı, araştırma ve yeni fikirlerin sahneye çıktığı bir platform olması hem de tecrübeli akademisyenlerin, genç mimarlar ve mimar adayları ile bir araya geldiği özel bir ortam oluşturuyor." diye konuştu.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Baran da evrende her şeyin değişim ve dönüşüm içinde olduğunu belirtti. Baran, şöyle konuştu:

"Şu an yapılan etkinlik de bunun bir parçasıdır. Geçmişte böyle bir imkanı bulamazken salgın kaynaklı bile olsa ülkeler arası bilgi transferi kolaylıkla sağlanabilmektedir. Mimarlık da bu yaşam serüveninin durağan değil değişken bir parçasıdır."

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Can Tuncay Akın ise iki gün sürecek sempozyuma ilişkin bilgi verdi.