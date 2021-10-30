DİYARBAKIR'DA 37 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRDİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da polisin düzenlediği operasyonda 37 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ateşli silahların yasa dışı ticaretinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışma kapsamında A.A.'nın otomobiliyle silah getireceği bilgisine ulaştı. Yapılan takip sonucu durdurulan A.A.'nın aracında ve evinde yapılan aramalarda 37 ruhsatsız tabanca, 27 mermi, 1 tüfek ve bu tüfeğe ait kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.