Diyarbakır'da araçta sıkışan kediyi itfaiye kurtardı, Mehmetçik sahiplendi - Son Dakika

Diyarbakır'da bir otomobilin motor kısmına sıkışan bir kedi olduğu ihbarını alan itfaiye ekipleri, kediyi kısa sürede kurtardı. Olayın yaşandığı 7. Kolordu Komutanlığı önünde görev yapan Mehmetçik kediyi sahiplendi.

Olay, Diyarbakır - Elazığ yolu üzerinde bulunan 7. Kolordu Komutanlığı önünde meydana geldi. Oturduğu evden çıkan ve ismini açıklamayan araç sahibi, araçtan sesler geldiğini fark edince aracı 7. Kolordu Komutanlığı önünde yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları kısa süreli çalışma neticesinde kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

İtfaiye eri Abdullah Bağırtan, "Araba kaputuna sıkışan hayvanı kısa sürede kurtardık. Kurtardığımız kediyi hayvan barınağına götürecektik ama asker arkadaşlar sahiplenmek istedi, biz de onlara teslim edeceğiz" dedi.

Kurtarılan kedi daha sonra Kolordu Komutanlığı nizamiye kapısındaki görevli askerlere teslim edildi. - DİYARBAKIR