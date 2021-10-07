Diyarbakır'da belediye personeline yönelik "Aile danışmanlığı eğitimi" sertifika töreni yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi iş birliğiyle belediye personeline yönelik düzenlenen, "Aile danışmanlığı eğitimi"ni tamamlayanlara sertifikaları verildi.

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen sertifika töreninde konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle sosyal belediyecilik alanında Türkiye'de farklı uygulamalar yapmaya, toplumun her kesimine dokunmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ailenin güçlendirilmesi ile ilgili de çalışma yürüttüklerini aktaran Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Aile toplumun temeli, temel dinamiği. Aile ne kadar huzurluysa toplum o kadar huzurlu, aile ne kadar mutluysa toplum o kadar mutlu, aile ne kadar sağlıklıysa toplum o kadar sağlıklı. Aile ne kadar güçlüyse toplum da millet de devlet de o kadar güçlü. Onun için aile kurumunu gözümüz gibi korumak durumundayız. Yaşadığımız çağda belki bundan önce insanlığın hiçbir döneminde olmadığı kadar aile kurumu saldırı altında. Aile kurumunun değerleri yok ediliyor, yok edilmeye çalışılıyor. Toplumlar özellikle batı toplumları şu anda tehlikenin farkında ama geri dönmekte çok kolay değil. Bizde de aşınma var ama o noktaya gelmiş değiliz. Tedbir alırsak, kendi kodlarımıza, kültürel ve inanç değerlerimize dönersek aile konusundaki aşınmayı gideririz."

Karaloğlu, eğitimi tamamlayarak sertifika alanlardan çok şey beklediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elbette ailede sorunlar da olabilir. Önemli olan sorunları giderecek insanların toplum içerisinde var olması. Ailedeki sorunları giderebilmek için aile üyelerine yol gösterecek rehberlik yapacak birilerinin olması çok önemli ve değerli."

Üniversitelerin şehirle entegresi olmasının önemine dikkati çeken Karaloğlu, sosyal belediyeciliğin artık belediyecilik hizmetleri içerisinde çok büyük bir alanı kapladığını ifade etti.

Karaloğlu, "Şehrin üniversitesinin şehirdeki var olan sorunların çözümünde şehirdeki diğer kurumlara ve topluma destek olması en tabii sonuç. Bu faaliyeti de bu eğitimi de o faaliyetlerden birisi olarak görmek lazım. İşte ailenin korunması noktasında yetiştirdiğimiz arkadaşlar bize çok katkı sunacaklar. Ben sertifika alan bütün arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Programa, Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.