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Diyarbakır'da bu sezon 250 bin tonun üzerinde pamuk rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

Diyarbakır'da bu sezon 250 bin tonun üzerinde pamuk rekoltesi bekleniyor

20.10.2021 11:00
Diyarbakır'da bu sezon 250 bin tonun üzerinde pamuk rekoltesi bekleniyor

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da, hasadı devam eden pamukta 250 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır'da, hasadı devam eden pamukta 250 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli ölçüde ham madde sağlayan pamuk, bölge çiftçisine gelir olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl verim ve fiyatıyla üreticisini sevindiren pamukta bu yıl ekim alanları genişledi, üretim miktarında da artış oldu..

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, il olarak kuraklık nedeniyle hububat ve bakliyatta sıkıntı yaşadıklarını fakat pamukta iyi bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Kentte geçen yıl 403 bin dekar alanda pamuk yetiştirildiğini belirten Atalar, "Bu yıl bu rakam 527 bin dekara ulaştı. Pamuk ekim alanında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış var." dedi.

Atalar, verimin de iyi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Özellikle Bismil ilçesinin ortalamalarına baktığımızda dekara 380 ile 650 kilogram verim oldu. Hasat devam ettiği için tespit çalışmalarımız da devam ediyor. Arazilerden gördüğümüz bu yıl iyi bir rekoltenin gerçekleşeceği. Geçen yıl 217 bin ton pamuk rekoltemiz vardı. Bu yıl bunun 250 bin tonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Hasat sonunda net rakamlar ortaya çıkacak. Hasat oldukça iyi durumda. Bu sezon, geçen yıl ve uzun yıllar ortalamasına göre iyi bir hasat gerçekleşiyor. Çiftçi üretimden memnun."

Dekara 450 kilogramın üzerinde verim

Atalar, sezonun kurak geçmesi, nemin az olması dolayısıyla neme bağlı hastalıklarda da düşüş yaşandığına dikkati çekti.

Diyarbakır'da pamukta dekar başına 450 kilogramın üzerinde verim elde edildiğini belirten Atalar, "Bu sonuç tarımın burada doğru, zamanında ve teknik bilgilerle yapıldığına bir örnektir. Bu yıl çiftçilerimiz hem üretimden hem fiyattan memnun. İnşallah hasat bittiğinde çiftçinin yüzü gülecek şekilde bir sezonu kapatmış oluruz." diye konuştu.

Atalar, Silvan Projesi'nin tamamlanmasıyla üretim alanlarının daha da genişleyeceğini dile getirerek, "Dolayısıyla hem pamuk ekim alanları hem de diğer ürünlerde çok ciddi artışlar meydana gelecek. İlimizin ve ülkemizin milli tarımsal hasılasına çok ciddi katkımız olacak." dedi.

Diyarbakır-Bismil Pamuk Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Vural da "Hasat iyi, meyvesini almaya başladık, mutluyuz. Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Bu yıl fiyat da iyi. Gerek bu yıl gerek geçen yıl pamuk eken çiftçinin yüzü güldü." ifadelerini kullandı.

Vural, bu yıl sağlanan verim artışı sayesinde gelecek yıl daha çok alanda pamuk ekileceğini söyledi.

Bismil ilçesinin Korukçu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdullah Vural da aile olarak 50 yıldır pamuk ürettiklerini belirtti.

Teknoloji anlamında ileri seviyede üretim yaptıklarını dile getiren Vural, sulama imkanına sahip oldukları için ağırlıkla mısır ve pamuk yetiştirdiklerini ifade etti.

Bu yıl 2 bin dekar alana pamuk ektiklerini söyleyen Vural, "Hem verim hem de fiyat olarak emeğimizin karşılığını alacağımız için çok mutluyuz. Hasadı devam eden tarlamdan dekarda yaklaşık 620 kilogram pamuk elde etmekteyim. Çiftçi olarak fiyatlardan da memnunuz. Pamuk çiftçisi olarak son iki yıldır gerçekten mutluyuz." diye konuştu.

Kırsal Ofköy Mahallesi'nden İrfan Karaaslan da 2000 dekar araziden yaklaşık 1200 ton pamuk hasat etmeyi beklediğini belirterek, "Son iki yıldır verim ve fiyattan pamuk üreticileri memnun. Verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman insan mutlu olur. Mutluyuz, inşallah böyle devam eder." dedi.

Diyarbakır, Türkiye, Hasat, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bu sezon 250 bin tonun üzerinde pamuk rekoltesi bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bu sezon 250 bin tonun üzerinde pamuk rekoltesi bekleniyor - Son Dakika
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