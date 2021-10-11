DİYARBAKIR'DA BU YILKİ KÜLTÜR-SANAT SEZONU FAKİ-Yİ TAYRAN'A ADANDI - Son Dakika

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 kültür ve sanat sezonunu başlattı. Klasik Kürt edebiyatının en önemli ve tanınan mutasavvıf şairlerinden Faki-yi Tayran'a adanan sezonun açılışı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sinema, tiyatro, konser, sergi gibi birbirinden farklı ve özel birçok etkinlik düzenleyeceği 2021-2022 kültür ve sanat sezonunu 'Bize Her Yer Sahne' sloganıyla başlattı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu yılki sezonunu alim marifet, hikmet, vahdet-i vücud, tabiat gibi konuları ustalıkla işleyen, klasik Kürt edebiyatçılarından farklı olarak tasavvufun kavram ve manzumlarını halk diliyle anlatan Kürt Tasavvufi Halk Edebiyatı'nın da ilk temsilcisi sayılan Faki-yi Tayran'a adadı.

Etkinliklerde tasavvufi öğeler dışında halk kültüründeki folklorik unsurları da ustaca kullanan Faki-yi Tayran'ın ortaya koyduğu eserlerin atölye çalışmaları, panel, konser, resim sergisi ve tiyatro gösteriyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sezon boyunca konserler, tiyatro gösterimleri, festivaller, dengbej divanları, yetişkinler ve çocuklar için sinema gösterimleri, kentin farklı mekanlarında şiir dinletileri, müze gezileri, anma programları, eyvan geceleri, sokak konserleri ve ilçedeki vatandaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek.

'ENERJİMİZİ, GÜCÜMÜZÜ DİYARBAKIR HALKINDAN ALIYORUZ'

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan sezonun onur konuğu piyanist Tuluyhan Uğurlu oldu. Birçok sanatçının sahne aldığı gecede konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2021-2022 kültür ve sanat sezonunun çok renkli olacağını söyledi. Bu kadim şehrin güzel insanlarına hizmetin her türlüsünü yapma gayretleri olduğunu belirterek Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Faki-yi Tayran'ı yeni nesillere anlatabilme adına bu seneki kültür ve sanat sezonumuza onun adına ithaf ettik. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sadece klasik belediyecilik dediğimiz hizmetleri değil; hem sosyal belediyecilik adına, hem kültür, sanat, eğitim adına, gerçekten Türkiye'de önemli işler yapan büyükşehir belediyelerinden bir tanesi oldu. Ekibimle gece, gündüz yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu kadim şehrin güzel insanlarına hizmetin her türlüsünü yapma gayretimiz var. Enerjimizi ve gücümüzü Diyarbakır halkından alıyoruz, Diyarbakır halkının duasından ve iyi niyetinden alıyoruz. 2021-2022 kültür ve sanat sezonumuz çok renkli olacak. Geçen sene pandemi dolayısıyla yüz yüze çok fazla etkinlik yapamadık, ama Diyarbakır'ımızı, Diyarbakır insanımızı kültür ve sanattan mahrum etmemek için dijital olarak, online olarak sosyal mecralardan sürekli olarak kültür ve sanat faaliyetlerimize devam ettik ve etkinliklerimize çok ciddi bir rağbet olduğunu gördük. Bu sene dolu dolu bir kültür ve sanat sezonu olacak. Tiyatro ve sinema gösterimleri, konserler, sergiler, anma günleri, dengbej divanları, bunların tamamını sezon içerisinde Diyarbakır halkımızla beraber yaşayacağız. Diyarbakır'da sanat ve meslek kurslarına da 'Diyarbakır Sanat ve Meslek Kursları' adı altında bir halk eğitimi, bir halk üniversitesi mantığıyla, Diyarbakır'da yaşayan 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın ilgi duyduğu bir sanatı ve bir mesleği, öğrenme ve geliştirme adı altında ücretsiz kurslar veriyoruz. Bu kursları, geliştirerek gerçek bir halk üniversitesine dönüştüreceğiz."