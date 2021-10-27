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Diyarbakır'da bulunan "altın çakal" rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak - Son Dakika

Diyarbakır'da bulunan "altın çakal" rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak

27.10.2021 12:04
Diyarbakır'da bulunan

Diyarbakır'da bulunan ve evcilleştirilmek için yaşam alanından koparıldığı düşünülen "altın çakal" (Canis aureus), Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Diyarbakır'da bulunan ve evcilleştirilmek için yaşam alanından koparıldığı düşünülen "altın çakal" (Canis aureus), Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle kurulan rehabilitasyon merkezi, doğal yaşam alanlarından insan eli başta olmak üzere çeşitli nedenlerle uzaklaşan, tedavi ve rehabilitasyona muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapıyor.

Vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bulunduğu noktadan bir süre önce alınan altın çakalın bakımı da merkezde gerçekleştiriliyor.

Çalışanların ilgi odağı olan hayvanın rehabilitasyonu sürüyor.

"Sağlıklı bir çevre için doğada olmaları şart"

Merkezin müdür yardımcısı ve DÜ Veteriner Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alaaddin Kaya, AA muhabirine, altın çakalın Anadolu'da yaygın bir tür olduğunu belirterek, çekingen yapısı itibarıyla insanlardan uzak yerlerde yaşadığını söyledi.

"İnsanlarca özel bir tür algısıyla evcilleştirme girişiminde bulunularak doğal yaşam alanından alıkonulmuş." diyen Kaya, insanlara yakın yaşamasının bazı yabani özelliklerini yitirmesine neden olduğunu aktardı.

Kaya, doğaya salındıklarında yaban hayatına uyum sağlama konusunda hayvanların sorun yaşadığını dile getirerek, "İnsanların herhangi bir yaban hayvanını evcilleştirmeyi düşünmeleri bile yanlış. O yerde yaşayan insanlar için de tehlikeli olabilir. Sonuçta yabani bir tür. Diğer evcil türlere ve insanlara zarar verebilir. Bunun garantisi verilemez." diye konuştu.

Yaban hayvanlarını doğada görmek istediklerini anlatan Kaya, bu türlerin doğal yaşamdaki etkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Yırtıcı bir tür ve diğer türleri dengelemede oldukça etkili. O nedenle yabani hayatta olmaları en iyisi. Ama bir dönem evcilleştirilip doğaya salındığında maalesef yabani hayattaki bazı aktivitelerini yerine getiremiyorlar. Ayrıca insanlara yakın olunca diğer insanlar yabani tür olarak bildiği için bunların öldürülmesi gibi vakalarla da karşılaşıyoruz. Onun için bunları doğada bırakalım. Sağlıklı bir çevre için doğada olmaları şart."

Merkezde yaban hayvanlarından sorumlu veterinerlerden Ayşe Ekinci Yıldız da altın çakalın bakım ve tedavisini üstlendiklerini ifade etti.

Türkiye'de görülen 18 çakal türünden biri olan altın çakalın genel muayenesinin yapıldığına işaret eden Yıldız, "Yeme içmesi dahil hiçbir sorunu olmadığını tespit ettik. Genel bakımı yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğal ortamına salınacak." dedi.

Diyarbakır'da bulunan altın çakal rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak
Diyarbakır'da bulunan altın çakal rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak
Diyarbakır'da bulunan altın çakal rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak
Diyarbakır'da bulunan altın çakal rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak
Diyarbakır'da bulunan altın çakal rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Rehabilitasyon, Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bulunan 'altın çakal' rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bulunan "altın çakal" rehabilitasyonun ardından doğaya salınacak - Son Dakika
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