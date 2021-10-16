Diyarbakır'da deve kuşunun karnından ameliyatla 40 parça cisim çıkarıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da bıçak yuttuğu şüphesiyle ameliyat edilen deve kuşunun karnından 40 parça bıçak, çakmak, plastik boru ile çivi çıkarıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Oğrak, bakımını yaptığı ve "Dicle" adını verdiği 2 yaşındaki deve kuşunu bıçak yuttuğunu şüphesiyle veteriner hekime götürdü.

Kontrol sonucu kuşun karnında metal olduğu fark edildi.

Oğrak, deve kuşunu Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.

DÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadık Yayla ve ekibince muayene edilerek röntgeni çekilen deve kuşunun midesinde, endoskopi sonucu birtakım cisimler olduğu belirlendi.

Oğrak'ın izni alınarak ameliyat edilen deve kuşunun midesinden yaklaşık 40 parça bıçak, çakmak, plastik boru ve çivi çıkarıldı.

Yaklaşık bir saat süren ameliyatın ardından deve kuşu, sahibine teslim edildi.

Oğrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanları sevdiğini belirterek bu nedenle güvercin, muhabbet ve deve kuşu gibi hayvanlar beslediğini söyledi.

Hayvanat bahçesinde görmesi üzerine deve kuşu beslemeye karar verdiğini ve araştırmaları sonucunda bu hayvanı satın aldığını anlattı.

Deve kuşunu besleyip bakımını yaptığını belirten Oğrak şöyle konuştu:

"Komşularım verdikleri otların arasına bıçak düştüğünü söyledi. Ben de deve kuşum bıçağı yutmuştur diye endişe ettim. Çünkü her şeyi yutabilir. Diyarbakır'a getirdim, ameliyat ettiler. Bir bıçak beklerken 40 parça çıktı. Dilerim sağlığına kavuşur."

Endoskopi yapıldı

Prof. Dr. Sadık Yayla ise deve kuşunun midesinden yabancı cisimler çıkardıklarını aktararak, "Bunların birçoğu değişik büyüklükte plastik aksamlı su borusu gibi materyallerdi. Bunun dışında bıçak sapı ve çivi gibi yabancı cisimler de vardı. Bu cisimleri aldık ve operasyonumuzu tamamladık." dedi.

Fakültede ilk defa bir endoskopik muayene yaptıklarını ve yabancı cisimleri mide içerisinde saptadıklarını bildiren Yayla, "Bu bulgulara dayanarak operasyon kararı verdik. Bu tür vakalara her zaman kapımız açık, imkanlarımız var." ifadesini kullandı.