Diyarbakır'da görev yapan bürokrattan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu - Son Dakika

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünde bürokrat olarak görev yapan Paşa Taşyürek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara ve bürokratlara yönelik sosyal medya hesabında, 'vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz' sözleri için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memurlara ve bürokratlara yönelik sosyal medya hesabında, yaptığı açıklamalara tepkiler sürerken, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Satın Alma Müdürü Paşa Taşyürek'ten tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 Ekim 2021 tarihinde birçok medya organında yayınlanan ve aynı zamanda twitter üzerinden paylaşılan videoda bu ülkede devletine hizmet etmekte olan bürokratlara açık bir şekilde iftira attığını ve bununla yetinmeyip tehdit ettiğini ileri süren ve suç duyurusu için Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe veren Paşa Taşyürek, dilekçesinde, "Bahsi gecen konular için CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından 'Sevgili halkım, herhalde neyi çaldıklarının farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin, memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TUGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa, bunları yapacak memur militanlar düzene eklenmiştir. Şimdi, hepimizin gördüğü bildiği bir şey daha var. iktidarın değişmesine az kaldı. iktidar değiştiğinde, soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim, emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyecek. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenab Şahabettin'in bir sözü var. Der ki, 'en ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir'. Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için bu, Kılıçdaroğlu ağabeyinizin size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibarıyla bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacak. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin. Size bunu yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü, Sadi'nin dediği gibi; zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse; Türkiye devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir" şeklinde olan Kılıçdadaroğlu'nun açıklamalarına yer vererek bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Taşyürek, dilekçesinin devamında ise "Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere tehdit ve iftiralarda bulunmuştur. Ben yaklaşık 3 yıldır Diyarbakır PTT Başmüdürlüğünde satın alma müdürlüğü görevini yürütüyorum, şuana kadar hiçbir siyasi erk tarafından illegal bir konu için aranmadım. Kılıçdaroğlu da eski bir bürokrat olarak bu sözleri sarf ederken bizleri ne duruma düşürdüğünü anlamalı bürokratlara attığı bu iftira ve yaptığı bu tehdit açıklamasının gereğini yüce adaletimize bırakıyorum. Bu konu ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve devletimiz bürokratlarına yapılan bu suçlamalar içinde kamu davası açılmasını talep ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR