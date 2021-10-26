Deniz Feneri'nden ihtiyaç sahibi aileler için "gezici giyim mağazası" - Son Dakika

Deniz Feneri'nden ihtiyaç sahibi aileler için "gezici giyim mağazası" Diyarbakır'da Deniz Feneri Derneği'nce ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanabileceği "gezici giyim mağazası" açıldı. Açılış törenine eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte katılan Vali Münir Karaoğlu'nun yanı sıra, Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Münir Karaloğlu yaptığı konuşmada Deniz Feneri Derneği'nin çeyrek asırdır iyiliği yaymak üzere kurulmuş, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. İyiliği emreden bir inançtan gelindiğinin önemini vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu: "Peygamber efendimiz 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyor. İyiliği ön gören bir medeniyetin mensuplarıyız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı olan büyük bir medeniyetin fertleriyiz. Onun için iyilik yapmak, yardımlaşmak, sevgi ve merhamet göstermek bizim inancımızın ve kültürümüzün bir unsurudur. İşte bugün, Deniz Feneri Derneği'nin hayırseverler ile ihtiyaç sahibini buluşturacak güzel bir mağaza açılışı dolayısıyla bir aradayız. Bu mağazaya daha önceden Deniz Feneri Derneği'nin tespit etmiş olduğu aileler gelecekler ve kendi ihtiyaçlarını kendileri seçerek alacaklar. İhtiyacı olmayan bir şeyi vermek değil, gelip ailenin kendi ihtiyacını bizzat seçmesi güzel bir olay. "Deniz Feneri Derneği'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da ülkenin, milletin cömertliğini, yardımseverliğini bütün insanlığa ulaştırma gayretinde olduğunun altını çizen Karaloğlu, hayırseverlere ve Deniz Feneri yetkililerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. Merkez Bağlar ilçesi Hatboyu caddesi üzerine açılan mağaza 15 gün süre ile açık kalacak ve toplamda 400 ailenin giyim ihtiyacını karşılayacak.