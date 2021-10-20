Diyarbakır'da "Keremke" aylık haber bülteninin dördüncü sayısı okuyucuyla buluştu - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, hizmet ve yatırımlarının yer aldığı aylık haber bülteni "Keremke"nin dördüncü sayısı çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, kent merkezi ve ilçelerde, yaptığı alt ve üst yapı yatırımları ile spor, eğitim, turizm, kültür sanat ve hizmetlerine yer verdiği "Keremke" aylık haber bülteninin dördüncü sayısı okuyucuyla buluştu.

Diyarbakırlılar, 32 sayfadan oluşan haber bültenine, dijital ortamda Büyükşehir Belediyesinin resmi web sitesinde, alış veriş merkezleri, toplu taşıma araçları, müzeler, gençlik ve kadın merkezleri ile millet kıraathanelerinden de ulaşabilecek.

"Keremke" haber bülteni ayrıca belediye personeli aracılığıyla kentin işlek caddelerinde vatandaşlara ve esnafa ulaştırılacak.

Vali Münir Karaloğlu, "Keremke"de kaleme aldığı "Her Dem Genç Kalacak Kadim Şehrimiz" başlıklı yazısında, 16 aydır Diyarbakır'da gece gündüz demeden hizmet yolculuğuna devam ettiklerini kaydetti.

Pek çok alanda hizmet perdelerini araladıklarını belirten Karaloğlu, "Bu kutlu, kadim, güzel şehrin yarınlarını inşa etmek için tereddütsüz yola koyulduk." ifadelerini kullandı.

Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Karaloğlu, şunları aktardı:

"Şehrimizin merkezinden kırsal mahallelerine, köylerine, mezralarına, onlarca yıldır el değmemiş yollarımızı asfaltladık, yeni yollar, bulvarlar açtık, açıyoruz. Parklar, millet bahçeleri yaptık yapıyoruz, yapacağız. Yeni hizmetler üretirken, kadim şehrin mücevher değerleri üzerine düşen külleri kaldırmayı ihmal etmedik. Diyarbakır Kalemizin surlarının etrafını temizledik, restorasyon çalışmalarını, Surlarda yeniden dirilişi başlattık. Diyarbakır'ı Dicle ile buluşturacak çok önemli adımları geciktirmeden başlattık."