Diyarbakır'da kız öğrencilere afet eğitimi verildi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi Kız Yurdu öğrencileri afet ve acil durumlarla ilgili bilgilendirildi.

Konukevi Kız Yurdu öğrencileri, "13 Ekim Dünya Afet Azaltma Günü" dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Etkinlikte öğrencilere, acil durumlar, deprem, yangın, sel ve heyelanda yapılması gerekenler uygulamalarıyla aktarılarak arama, kurtarma köpeklerinin eğitimleri izletildi.

Afet çantası hazırlama ve toplanma alanları hakkında bilgi verilen programda, olası afet durumunda atılacak adımlar, hazırlık aşamaları animasyonlu sunum ile aktarıldı.