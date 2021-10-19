Diyarbakır'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlid-i Nebi Haftası düzenlenen programlarla kutlandı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Konukevi kız öğrenci yurdu öğrencileri Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte, Mevlid-i Şerif okundu. Programda, şiir dinletisi ve tiyatro gösterimi yapıldı.

Bilgievlerinde hafta nedeniyle düzenlenen programda öğrenciler, şiirler ve kompozisyonlar okudu. Müzik Kulübü öğrencileri, def eşliğinde ilahiler seslendirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde de 4 -6 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik etkinlik düzenledi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı yaşam merkezlerindeki kursiyerler ve oyun odalarında faydalanan çocuklara Mevlid Kandili dolayısıyla çörek, lokum, yaş pasta ve meyve suyu ikramında bulundu.