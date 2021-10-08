Diyarbakır'da otomobilin çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ziya Gökalp Caddesi'nde sürücünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolda yürüyen 3 kişiye çarptı.
Biri ağır 3 kişi yaralanırken sürücü olay yerinden kaçtı.
Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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