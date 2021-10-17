Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut C. yönetimindeki otomobil, düğün salonuna gitmeye çalışan 7 yaşındaki Süleyman Çetin'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çetin yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar Çetin'i, Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken, Çetin'in cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Diyarbakır'a sevk edildi. - DİYARBAKIR

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