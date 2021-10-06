Diyarbakır'da silahlı çatışma: 15 yaşındaki Zübeyir öldü, 17 yaşındaki şüpheli aranıyor - Son Dakika

DİYARBAKIR'da daha önce tartışma yaşadığı M.A.E. (17) ile çıkan silahlı çatışmada vurulan Zübeyir Kola (15) hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan M.A.E.'yi arıyor.

Olay, gece saatlerinde Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zübeyir Kola, arkadaşı F.E. ile dışarı çıktıktan sonra sokakta daha önce tartışma yaşadığı M.A.E. karşılaştı. Zübeyir'i gören M.A.E. tabanca ile ateş açtı. Zübeyir Kola da tabancayla karşılık verdi. Çatışmada kurşunların isabet etti Zübeyir Kola, kanlar içinde kaldı, M.A.E de olay yerinden kaçtı. Zübeyir, arkadaşı F.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zübeyir Kola, hastanede hayatını kaybetti.

SOKAKTAKİ EVİN BAHÇESİNDE 3 SİLAH BULUNDUPolis, Körhat Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapatarak güvenlik şeridi oluşturdu.

Bağlar Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince geniş çaplı çalışma yapıldı. Ekipler, sokaktaki bir evin bahçesinde 3 tabanca ile olay yerinde çok sayıda mermi kovanı buldu. Silahlardan birinin M.A.E.'ye, birinin Zübeyir Kola'ya ait olduğu tespit edildi. Ekipler, çevredekilerin ifadelerine de başvurdu. Kola'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak ve diğer silahın sahibini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.