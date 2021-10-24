DİYARBAKIR'DA SÖNMÜŞ VOLKANİK KARACADAĞ'IN ETEKLERİNDE 'LAV YOLU' BİSİKLET TURU VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde 'Lav Yolu' bisiklet turu ve doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe katılan Vali Münir Karaloğlu, Kırsalda yaşayan vatandaşımızın da turizmden pay almaya, gelir almaya başlayacağını hep birlikte görmüş olacağız. Bütün Türkiye'ye, dünyaya 'Kerem ke (Buyurun)' diyoruz dedi.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde sönmüş volkanik Karacadağ'da 'Lav Yolu' bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi'nden başlayan 10 kilometrelik parkurda çoğu Diyarbakır, Şanlıurfa ile Mardin olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen bisikletçiler, Dişlibaşak Mahallesi'ni geçerek Şimşek mezrasındaki 'Lav Yolu'na kadar pedal çevirdi. Yaklaşık 500 sporseverin katıldığı programda, bisikletlerinin zillerini çalarak ilerleyen sporculara, bölge halkı da el sallayarak destek verdi. Bisiklet turunun ardından Karacadağ'ın en son lavını püskürttüğü yer olduğu değerlendirilen yüzeyde lav akışına ait akıntı kırışıklıkları, lav dilleri, altında oluşan lav tünelleri ve mağaraların bulunduğu alanda doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu ile Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da katıldı.

'BÖLGEYİ DAHA ÇOK İNSAN ZİYARET EDECEK'

Köprü Mağarası'nda açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın Mezopotamya'nın 'altın üçgeni' denilen bölgede sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde kurulduğunu hatırlatarak, Karacadağ, Jeopark müracaatını UNESCO'ya yaptık. İnşallah kabul edilirse bu bölge bundan sonra daha çok insanın ziyaret ettiği bir bölgeye dönüşmüş olacak. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olarak 3 vilayet ortak etkinlikler yapıyoruz. İşte bu 'Lav Yolu' bisiklet turu da bu ortak etkinliklerimizden birisi olarak görülebilir. Bütün amacımız Diyarbakır'da artık kültürel değerlerimiz, tarihsel değerlerimiz daha çok bilinsin, insanımız bu değerlerimizden daha çok istifade etsin ve insanlar bu değerlerimizi görme noktasında daha çok bölgeye, daha çok şehrimize seyahat etsin. Bütün gayretimiz bu. Bu yolda çalışmalarımız devam edecek. İnşallah Diyarbakır'ın bugünü dünden iyi, yarını da bugünden iyi olacak. İnşallah Diyarbakır'da hep mutluluk olsun, hep sevgi olsun, hep spor olsun, hep kültür olsun, hep sanat olsun. Diyarbakır'da bizi üzecek olaylar yaşansın istemiyoruz artık. İnşallah yakalamış olduğumuz bu huzur ortamını, bu mutluluk ortamını Diyarbakır halkıyla beraber sonsuza kadar yaşatalım. Doğa turları başlayınca bölge halkının, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşımızın da turizmden pay almaya, gelir almaya başladığını görmüş olacağız. Bütün Türkiye'ye, dünyaya 'Kerem ke (Buyurun)' diyoruz diye konuştu.Program sonrası Vali Karaloğlu, katılımcı bazı çocuklara bisiklet hediye etti.