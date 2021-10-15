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Diyarbakır'da "Tekstil ve Yatırım Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika

Diyarbakır'da "Tekstil ve Yatırım Zirvesi" düzenlendi

15.10.2021 11:14
Diyarbakır'da

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) tarafından Diyarbakır'da "Tekstil ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) tarafından Diyarbakır'da "Tekstil ve Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bir otelde düzenlenen programda, kentin genç nüfusu en yoğun illerden biri olduğunu, bu genç nüfus için mutlaka iş, AŞ bulmaları ve istihdam yaratmaları gerektiğini söyledi.

Hazır giyimi istihdamın en kolay olduğu sektörlerden biri olarak nitelendiren Karaloğlu, kent için tekstil ve hazır giyimi stratejik sektör gördüklerini anlattı.

Diyarbakır'ın Türkiye'de pamuk üretiminde üçüncü sırada yer aldığını, devam eden sulama yatırımları bittiğinde ilk sıraya yerleşeceğini aktaran Karaloğlu, "Açık ara birinci olacak. Özellikle Silvan Barajı bittiğinde Silvan ve Bismil Ovası sulanmaya başladığında Türkiye'nin bir numarası olacak. Ona bağlı olarak tekstil ve hazır giyim de Diyarbakır'da büyümeye devam edecek." diye konuştu.

Karaloğlu, bölgede tekstil ve hazır giyimin gelecek 40-50 yılın en stratejik sektörü olacağını, buna göre kendilerini konumlandırmaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık büyük markalar sizin gayri insani atölyelerde diktiğiniz elbiseyi götürüp müşterisine giydirmek istemiyor. Sizin çalıştırdığınız insanlara ne kadar insani koşullar sağlandığınıza da bakıyor. O zaman Diyarbakır'ın, doğunun önü açık. Sadece Diyarbakır değil, Doğu ve Güneydoğu bundan sonraki süreçte tekstilden ve hazır giyimden çok daha fazla işe alım, istihdam yaratacak. Bölgede yaşayan insanlarımız kendi şehirlerinde iş, AŞ bulup kendi şehirlerinde doyacak inşallah, hedef bu."

Yatırımcıların da dikkat etmesi gereken konular olduğunu dile getiren Karaloğlu, kaliteli işin, kaliteli işçi ile sağlandığını, bunun için en büyük avantaj olan genç nüfusu eğitmeleri ve çok iyi koşullar sağlamaları gerektiğini bildirdi.

Vali Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Zaman zaman merdiven altı üretimler de kulağımıza geliyor. Üzülüyoruz. Devletin sağlamış olduğu asgari ücreti bile çalışanına vermekten imtina ederse Diyarbakır'daki sanayicilerimiz, kendi ayağımıza sıkarız arkadaşlar. Bu sektörde çalışanlarımızın hak ve hukukları konusunda çok titiz davranmamız lazım. Hepimizin de vebalidir aynı zamanda. Bir şehirde çalışan işçinin hakları konusunda bir eksiklik varsa kendimi sorumlu görüyorum. Bunu gidermek görevimizdir."

"Hazır giyim OSB'mizde yer kalmadı"

Diyarbakır'ın hazır giyim ve tekstilde ülkenin en kaliteli ürünlerini üreten bir şehre dönüşebileceğine işaret eden Karaloğlu, kaliteyi artırabilmek için işçiye gerekli değerin verilmesi ve eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

Karaloğlu, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"İŞKUR ile Milli Eğitim ile belediyeleriyle hepimiz seferberiz. Yeter ki işçimizi eğitelim, fevkalade hale getirelim. Hazır giyim OSB'mizde yer kalmadı şu anda. 200 hektarlık yeni bir alanın çalışmaları tamamlanmak üzere. İnşallah yakında bakanlığa sunacağız. Birinci OSB'de dördüncü bölgemiz doldu, beşinci genişleme bölgesinin dosyasını hazırladık. Karacadağ OSB 300 hektarlık bir alanda yeni kurulacak. 2022'de yer tahsisi yapmaya başlayacağız. Amacımız, sanayicimiz geldiğinde hazır bir yerimiz bulunsun. Diyarbakır'da sanayicimizin talebini her an karşılayacak altyapıyı tutmaya çalışıyoruz. Bunu da başaracağız inşallah. Sanayicimizin her daim emrinde olacağız."

Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul da Diyarbakır'da tekstil alanında çok güzel çalışmaların yürütüldüğünü, bunları görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bölgenin tekstil sektörünün merkezi olma yönünde hızla ilerlediğine dikkati çeken Ertuğrul, ildeki Tekstil İhtisas OSB'nin ihracata önemli katkılar sağladığını, devletin bölgeye teşviklerinin ayrı bir cazibe yarattığını, bunun çok önemli olduğunu kaydetti.

GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran da Tekstil İhtisas OSB'deki çalışmaları ve kentteki yatırımları aktardı.

Zirveye, farklı illerden tekstil ve hazır giyim sektöründeki yatırımcılar katıldı.

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Yatırım, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Tekstil ve Yatırım Zirvesi' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "Tekstil ve Yatırım Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika
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