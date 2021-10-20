Diyarbakır'da terör operasyonunda 15 tutuklama - Son Dakika

Açıklamada, 22 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen operasyonda yakalanan 65 şüphelinin de tutuklandığı anımsatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında operasyon düzenlendi.

Diyarbakır 'da gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 15'i tutuklandı.

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