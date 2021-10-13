Diyarbakır'da Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika

Diyarbakır, 15-17 Ekim'de, Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Oktay Bozan, AA muhabirine, sempozyumun Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Silvan Kaymakamlığı ve DÜ iş birliğiyle düzenleneceğini söyledi.

Bozan, sempozyum ile Silvan ilçesinin medeniyet, bilim ve kültür tarihindeki yerini açığa çıkarmak istediklerini ifade ederek, ilçenin tarihteki önemine değindi.

İlçenin eski bir yerleşim merkezi olduğuna işaret eden Bozan, Hz. Ömer döneminde fethedildiğini, birçok İslam devletinin önemli bir merkezi olduğunu aktardı.

Bozan, Silvan'da İslam tarihindeki önemli sultanların mezarlarının bulunduğuna işaret ederek, "Sultan 1. Kılıçaslan'ın, Moğolları durduran Celaleddin Harzemşah'ın da mezarlarının olduğu bir yer. Hatta 12. ve 13. yüzyılda nüfusunun 300 bine dayandığı rivayet ediliyor. Böylesine bir değeri olan yeri açığa çıkarmak için sempozyumu düzenledik." dedi.

Sempozyuma 120 bilim insanının katılacağını, Irak ve Özbekistan'dan da katılım olacağını ifade eden Bozan, "Sempozyumun ardından Silvan ile ilgili bir veri ortaya çıkacak. Bu veriler kitap haline getirilecek. Böylece tarihte önemli olan ama unutulmuş bir yerin açığa çıkarılmasını sağlayacağız. Sempozyumun ardından pazar günü de ilçeye gezi yapılacak." diye konuştu.

Doç. Dr. Bozan, sempozyum kapsamında ilçenin eski ve yeni fotoğraflarının yer aldığı Silvan Fotoğrafları Sergisi'nin açılışının da DÜ Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacağını kaydetti.