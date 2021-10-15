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DİYARBAKIR - "Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu" başladı - Son Dakika

DİYARBAKIR - "Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu" başladı

15.10.2021 13:37

Diyarbakır'da "Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu" başladı.

Diyarbakır'da "Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu" başladı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) öncülüğünde Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Silvan Kaymakamlığı ve Belediyesi iş birliğiyle Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün sürecek sempozyuma, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda akademisyen katıldı.

Vali Münir Karaloğlu, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, Silvan ilçesinin stratejik konumu dolayısıyla tarihte çok zarar gördüğünü söyledi.

İlçede gelecek nesillere aktarılacak çok değerli eserler olduğunu belirten Karaloğlu, ilçedeki bazı eserleri restore ederek gelecek nesillere aktaracaklarını ifade etti.

Sultan 1. Kılıçarslan'ın, Anadolu Selçuklularının sultanı ve o dönemde başlayan Haçlı Seferlerini Anadolu'da durduran büyük İslam komutanı olduğunu kaydeden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"1. Kılıçarslan, bu topraklarda Müslüman olarak yaşayan her birimizin kendisine vefa ve şükran borcumuzun olduğu önemli bir devlet adamı, İslam komutanıdır. Onun kabrinin Silvan'da olması çok değerlidir, kıymetlidir. İnşallah Silvan'da 1. Kılıçarslan'ın türbesi olacak. 1. Kılıçarslan'ın mezarı başına inşallah Silvanlılar, Diyarbakırlılar ve bu topraklarda yaşayan herkes gelsin Fatiha okusun diye güzel, ona yakışır bir türbe yapacağız."

Karaloğlu, Moğol ordusunun yenilmezlik efsanesini yerle bir eden İslam komutanı Celalettin Harzemşah'ın kabrinin de Silvan'da olduğuyla ilgili ciddi tarihsel kayıtlar olduğuna dikkati çekti.

Sempozyuma katkı sunanlara teşekkür eden Karaloğlu, "Yakın bir zamanda Silvan merkezde bir meydan projemiz var. O meydan projemizde de yine 1. Kılıçarslan'a hürmeten 1. Kılıçarslan Meydanı dedik, ismini öyle koyduk. İnşallah bu çalışmalarla beraber Silvan tekrar tarihteki yerini alır, Silvan tarihteki kimliğine kavuşur diye temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise üniversite olarak son bir yılda birçok sempozyum, çalıştay ve etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Çalışma yapmak için Silvan ve Lice olmak üzere iki ilçe belirlediklerini aktaran Karakoç, şöyle devam etti:

"Silvan'da 1. Kılıçarslan'ın mezarıyla ilgili yapılan çalışma, ilçenin hak ettiği değeri kazanmasıyla ilgili yapılan çalışmalardır. Çalışmalarda zamanla Silvan'ın şeyhler şehri kadar sultanlar şehri olduğunu gördük. Bölgenin en önemli tarihi, ticaret ve kültür merkezi olduğunu görüyoruz. Değerlerimizin ortaya çıkması için de Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu planlandık."

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk de ilçenin hem İslam öncesi hem de İslam sonrası büyük kültür merkezlerinden biri olduğuna işaret etti.

Haçlı Seferlerine karşı İslam dünyasını koruyan 1. Kılıçaslan'ın Habur Çayı'nda 1107 yılında şehit olduktan sonra Silvan'da defnedildiğini anlatan Öztürk, "Tüm tarihi kayıtlarda Silvan'da defin olduğu belirtilmesine karşın mezar yeri tespit edilmemiş ve hatırasına uygun bir türbe maalesef yapılmamıştır. Bu sene başında üniversitemiz başta olmak üzere tüm değerli öğretim üyelerimizin çabasıyla büyük komutanın mezar yeri tespit edilmiştir. Sayın Valimizin riyasetinde aziz hatırasına yakışır bir türbe en kısa zamanda

yapılacaktır." dedi.

DİYARBAKIR - Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu başladı
DİYARBAKIR - Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu başladı
DİYARBAKIR - Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu başladı
DİYARBAKIR - Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu başladı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Hisarcık, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 'Uluslararası Silvan ve Sultan 1. Kılıçarslan Sempozyumu' başladı - Son Dakika


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