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Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi

16.10.2021 15:48
Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da yoğurt kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'da yoğurt kovasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki arama noktasında yol kontrolü gerçekleştirdi.

Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, şüphelendikleri A.Y'nin yanındaki yoğurt kovasını kontrol etti.

Kovada peynirin alt kısmına gizlenmiş 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Diyarbakır, Uyuşturucu, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
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