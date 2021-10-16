Diyarbakır'da yoğurt kovasında toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Durdurulan bir araçta kimlik kontrolü yapan ekipler, şüphelendikleri A.Y'nin yanındaki yoğurt kovasını kontrol etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki arama noktasında yol kontrolü gerçekleştirdi.

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