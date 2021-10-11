Diyarbakır'daki Bilgievi öğrencileri robotik kodlama öğreniyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Bilgievinde temel eğitimlerine devam eden öğrencilere robotik kodlama da öğretiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla ücretsiz sürdürdüğü kurs ve eğitimlerin yanı sıra öğrencileri geleceğin mesleklerine de hazırlıyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla Bilgievindeki öğrencileri temel dersler dışında geleceğe hazırlayacak teknoloji dersleri ile buluşturuyor.

Robotik Kodlama Atölyelerinde öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde bilişim araçlarını doğru, güvenli ve etkin kullanma ile özgün üretimler yapma fırsatı yakalıyor.

Atölyelerde öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, iş birliği, üç boyutlu düşünme, şekil ve uzay algıları, hayal gücü ve motor becerileri, üretme ve buluş gibi birçok becerilerinin gelişimine katkı sağlanıyor.