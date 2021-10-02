Diyarbakır Şehit J. Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesi
Sonbahar-kış dönemi Eren Operasyonu
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in açıklamaları DİYARBAKIR - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Diyarbakır Şehit J. Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesinde Sonbahar-kış dönemi Eren Operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: DİYARBAKIR - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin: ''Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' 2520 personel ile başlatıldı' - Son Dakika