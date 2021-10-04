DİYARBAKIR - Sur ilçesinde hayvanlar için sokaklara mama bırakıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Sur ilçesinin sokaklarına hayvanlar için mama bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Şubesi ekiplerince merkez Sur ilçesinin cadde, sokak ve meydanlarına, sokak hayvanları için mama konuldu.

HAYTAP Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında kurumlarla çeşitli etkinlikler yaptıklarını, bunlardan birinin de sokak hayvanlarını beslemek olduğunu söyledi.

Sur'un tarihi mekanlarında bulunan kedileri beslediklerini ifade eden Ekmekçiler, "Sürekli yaptığımız bir şey bu. Sur içerisinde oldukça fazla kedi var. Buradaki esnaf da onları besliyor." dedi.

Ekmekçiler, önceki yıllarda sokak hayvanlarına mama verirken kendilerine tepki gösteren vatandaşların da zamanla bu etkinliklere dahil olduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında temin edilen yüzlerce kilo mama, kedi ve köpekler için cadde ve sokaklara bırakılacak.