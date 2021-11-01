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DİYARBAKIR - "Medeniyet Dilleri Atölyesi"nde yeni dönemde eğitim başladı - Son Dakika

DİYARBAKIR - "Medeniyet Dilleri Atölyesi"nde yeni dönemde eğitim başladı

01.11.2021 17:04

Sezai Karakoç Kültür Merkezindeki salona gelen davetliler Davetlilerden görüntü Sinevizyon gösterimi Kürtçe kursu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması -Sertifikaların taktimi Diyarbakır'da "Medeniyet Dilleri Atölyesi"nde yeni dönemde eğitim başladı Vali Münir Karaloğlu: "Atölyede 18...

Sezai Karakoç Kültür Merkezindeki salona gelen davetliler

Davetlilerden görüntü

Sinevizyon gösterimi

Kürtçe kursu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması

-Sertifikaların taktimi Diyarbakır'da "Medeniyet Dilleri Atölyesi"nde yeni dönemde eğitim başladı

Vali Münir Karaloğlu:

"Atölyede 18 ayrı sınıfta, 6 dilde çalışmalarımız devam ediyor. 500 öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Süryanice, Osmanlı Türkçesi hepsi bizim ortak değerimiz. Bunları yaşama ve yaşatma konusunda kararlıyız"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 6 dilde eğitim verdiği "Medeniyet Dilleri Atölyesi"nde yeni dönem eğitimler başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, dil yeterliliğinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenlediği Medeniyet Dilleri Atölyesi'nde Arapça, Farsça, Osmanlıca, Kürtçe, Zazaca ve Süryanice dillerinde eğitim veriliyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür Merkezinde atölyenin Kürtçe dil eğitimi açılış dersine katılan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın 12 bin yıldır insanlığa, farklı medeniyetlere, farklı kültürlere ve farklı dillere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Karaloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak tarihten devralınan medeniyet ve kültürel değerleri yaşama ve yaşatma gayretinde olduklarını belirterek, "Medeniyet Dilleri Atölyesini bu gayretimizin bir meyvesi, bir uzantısı olarak görebilirsiniz. Biliyorsunuz geçen sene ilk defa Diyarbakır'da başlatmıştık ve geçen sene 640 kursiyerimize sertifika verme noktasına geldik." dedi.

2021-2022 kültür ve sanat sezonunu Feqiye Teyran'a atfettiklerini dile getiren Karaloğlu, bu kapsamda çok farklı alanlarda etkinliklerin olduğunu aktardı.

Karaloğlu, kültürel, sanatsal, dil eğitimi gibi birçok alanda etkinliklerin olduğunu belirterek, Diyarbakır halkına bu etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

"Medeniyet Dilleri Atölyesinde şu anda 18 ayrı sınıfta, 6 dilde çalışmalarımız devam ediyor. 500 öğrencimiz eğitimine devam ediyor. Kürtçe, Zazaca, Arapça, Farsça, Süryanice, Osmanlı Türkçesi hepsi bizim ortak değerimiz. Bunları yaşama ve yaşatma konusunda kararlıyız." ifadelerini kullanan Karaloğlu, önümüzdeki dönemde Medeniyet Dilleri Atölyesini güçlendirerek devam ettirmeyi istediklerini kaydetti.

Karaloğlu, "Diyarbakır'da, bölgede konuşulan bütün diller, şu anda eğitimini vermiş olduğunuz bu 6 dil. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün etkinlikler devam edeceK. 2021-2022 Feqiye Teyran Kültür ve Sanat Sezonu'nun çok verimli bir şekilde geçireceğimizi temenni ediyorum." diye konuştu.

Atölyedeki eğitmenlere ve eğitim alanlara başarı dileyen Karaloğlu, önceki dönem eğitimi tamamlayanlara da sertifikalarını verdi.

DİYARBAKIR - Medeniyet Dilleri Atölyesi nde yeni dönemde eğitim başladı
DİYARBAKIR - Medeniyet Dilleri Atölyesi nde yeni dönemde eğitim başladı
DİYARBAKIR - Medeniyet Dilleri Atölyesi nde yeni dönemde eğitim başladı
DİYARBAKIR - Medeniyet Dilleri Atölyesi nde yeni dönemde eğitim başladı

Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - 'Medeniyet Dilleri Atölyesi'nde yeni dönemde eğitim başladı - Son Dakika


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