Üye Girişi
Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

08.10.2021 17:11
Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. 'Narko- Terör Finans-3' adı verilen operasyon kapsamında 40 kişinin de arandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörün finans kaynağı olarak değerlendirilen uyuşturucuya ve satıcılarına yönelik 'Narko- Terör Finans-3' operasyonu düzenledi. Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa ve Adana'da sabahın erken saatlerinde 105 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda gözaltı kararı olan 71 şüpheliden 31'i yakalandı. Operasyonda 500 kilo toz esrar, 13 bin kök keneviri, ruhsatsız 2 tabanca, ve bir av tüfeği ele geçirildi. 40 şüphelinin de arandığı belirtildi.

64 TİM OPERASYON YAPIYOR

İkinci operasyon, Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanına yapıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelikte sabah saatlerinde operasyon başladı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik'ten oluşan 64 tim, 1210 personel katıldı. Helikopterlerle birçok noktaya havadan indirilen ekipler, arazi taraması yaptı. Örgütün olası mayınlı tuzaklarına karşı da güvenlik güçleri araziyi detektörlerle taradı.


Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı
Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı

Uyuşturucu, Diyarbakır, Jandarma, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim 18:05 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı 17:46 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi 17:34 Gezi Parkı davası sanığı Osman Kavala'nın tutukluğunun devamına karar verildi
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz 17:08 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler 17:05 Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti 15:09 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:33 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:09 Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşattı! Saklandığı yerde yakalanan saldırgan tutuklandı
17:08 Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, yaşamını yitirdi
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak         
18:07
Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi         
17:48
Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim         
17:44
1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına saniye saniye kaydedildi         
17:33
Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri         
17:07
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, ayna karşısında bikinisiyle poz verdi         
21:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 18:16:17. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement