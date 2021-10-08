Diyarbakır merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 31 gözaltı - Son Dakika

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı. 'Narko- Terör Finans-3' adı verilen operasyon kapsamında 40 kişinin de arandığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörün finans kaynağı olarak değerlendirilen uyuşturucuya ve satıcılarına yönelik 'Narko- Terör Finans-3' operasyonu düzenledi. Diyarbakır merkezli, İstanbul, Bursa ve Adana'da sabahın erken saatlerinde 105 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda gözaltı kararı olan 71 şüpheliden 31'i yakalandı. Operasyonda 500 kilo toz esrar, 13 bin kök keneviri, ruhsatsız 2 tabanca, ve bir av tüfeği ele geçirildi. 40 şüphelinin de arandığı belirtildi.

64 TİM OPERASYON YAPIYOR

İkinci operasyon, Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanına yapıldı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans sağlayan şüphelilere yönelikte sabah saatlerinde operasyon başladı. Operasyona Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik'ten oluşan 64 tim, 1210 personel katıldı. Helikopterlerle birçok noktaya havadan indirilen ekipler, arazi taraması yaptı. Örgütün olası mayınlı tuzaklarına karşı da güvenlik güçleri araziyi detektörlerle taradı.