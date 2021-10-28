Üye Girişi
Diyarbakır Surları restore edilen ihtişamlı kapılarına birbiri ardına kavuştu - Son Dakika

Diyarbakır Surları restore edilen ihtişamlı kapılarına birbiri ardına kavuştu

28.10.2021 11:20
Diyarbakır Surları restore edilen ihtişamlı kapılarına birbiri ardına kavuştu

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları, restorasyonu tamamlanan ihtişamlı kapılarına birbiri ardına kavuştu.

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları, restorasyonu tamamlanan ihtişamlı kapılarına birbiri ardına kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün uzman restoratörlerinin Diyarbakır Surları'nın birçok dönemine tanıklık eden yüzlerce yıllık Mardinkapı, Dağkapı, Urfakapı ve Yenikapı'nın restore edilmesi için geçen yıl kasım ayında başlattıkları çalışmalar tamamlandı.

Titizlikle sürdürülen işlemlerinin tamamlanmasıyla Mardinkapı, Dağkapı ve Yenikapı'dan sonra 838 yıllık Urfakapı da yerine takıldı.

"Surların büyük bir kısmının restorasyon projeleri tamamlandı"

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Restorasyon Şube Müdürü Nermin Uzunali, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Bakanlık tarafından oluşturulan Bilim Komisyonu ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu üyeleriyle surda yürütülen çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Uzunali, 2 yıl içerisinde alanda çok sayıda çalışmanın yapıldığını gördüklerini belirtti.

Atıl olan bölgelerin tamamlandığını, surların etrafının kaçak yapılaşma olan gecekondulardan temizlendiğini aktaran Uzunali, "Vali Münir Karaloğlu da sağ olsun azimli bir şekilde çalışıyor. Surların büyük bir kısmının restorasyon projeleri tamamlandı. Bir taraftan projeler tamamlanıyor diğer taraftan da uygulamalar devam etmekte." diye konuştu.

"Restorasyonla birlikte kapılar da hayat buldu"

Surlardaki çalışmalarla eş zamanlı olarak sur kapılarında da restorasyon çalışmalarının yapıldığını anlatan Uzunali, titiz şekilde kapıların yeniden konservasyonlarının ve bakımlarının gerçekleştiğini, temizlendiğini bildirdi.

Uzunali, "Restorasyonla birlikte kapılar da hayat buldu. Gelecek turistleri bekliyor. İlerde surlar bittiği ve işlevlendirildiği zaman turistlerin çok daha fazla artacağına eminim. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bakanlığım adına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bakanlığımız, Valilikle birlikte bu bölgede çok özverili çalışmalar yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

4 ana kapı da yerine takıldı

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, surlarda 3 etap şeklinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Geçen yıl kasım ayından bu yana surun 4 ana kapısında restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten Koç, daha önce restorasyonları tamamlanan Mardinkapı, Yenikapı ve Dağkapı'yı yerine taktıklarını anımsattı.

Koç, 4 ana kapının en ihtişamlısı ve görkemlisi olarak nitelendirdiği Urfakapı'nın da yapılan 3 aylık titiz çalışmanın ardından yerine monte edildiğini ifade ederek, "Son olarak Urfakapı'yı yerine montajlayarak kale kapılarındaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarımızı bitirdik." dedi.

"Savaş dönemlerinde sultanın sefere çıkarken kullandığı ana kapıdır"

Urfakapı'nın çok nitelikli bir kapı olduğunu belirten Koç, şöyle devam etti.

"Urfakapı, üstünde astrolojik simge ve sembollerin bulunduğu nitelikli bir kapı. Güneş motifi adeta demir ustasının imzasını taşıyacak şekilde bütün motiflerin üzerine işlenmiş. Kapıda, akrep, yıldız, boğabaşı, damla, yuvarlak, balık ve şahmeranın kuyruğunu oluşturan orta aks kısmında yer alan motifler mevcut. Görsel zenginlik açısından en nitelikli kapı olarak değerlendirebiliriz. Urfakapı'nın diğer bir özelliği de savaş dönemlerinde sultanın sefere çıkarken kullandığı ana kapıdır. Bu yönüyle diğer kapılardan ayrı bir nitelik taşıyor. Kapı halkın günlük olarak da çok kullandığı şehrin giriş çıkışlarının yoğun olduğu ana güzergahı oluşturuyor. Bu kapıyı tamamlamış ve Diyarbakır halkına, kültür ve turizmimize kazandırmış olmanın onurunu yaşıyoruz. Bundan sonra da demir kapımız asırlar boyunca varlığını özgün, ait olduğu yerde sürdürmeye devam edecektir."

Koç, Urfakapı kemer alınlığında bulunan kitabeye göre kapının 1183 senesinde Artuklu döneminde onarım gördüğüne ilişkin bilginin yer aldığını kaydetti. Koç, kitabedeki tarihi baz aldıklarında kapının 838 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu tahmin ettiklerini vurguladı.

Kapıda çürümüş ve korozyona uğramış metal parçalarının tamamlandığını ve eksik motiflerin de özgün motiflerden alınan kalıplarla geleneksel yöntemlerle tamamlandığını aktaran Koç, "Yapıldığı günden bugüne en çaplı bakım ve onarımını yaptık. Kapıya yüzde 20'lik bir müdahalemiz oldu." diye konuştu.

Diyarbakır Surları, Münir Karaloğlu, Restorasyon, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır Surları restore edilen ihtişamlı kapılarına birbiri ardına kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor 11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor 10:28 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliğini herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandalar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandalar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandalar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?         
11:00
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır Surları restore edilen ihtişamlı kapılarına birbiri ardına kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement