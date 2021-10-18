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DİYARBAKIR - Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı

18.10.2021 13:24

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Kaya'nın tekvando kursunda karnına aldığı darbe, karaciğerindeki tümörün bulunmasını sağladı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Kaya'nın tekvando kursunda karnına aldığı darbe, karaciğerindeki tümörün bulunmasını sağladı.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Kaya, gittiği tekvando kursunda arkadaşının attığı tekme sonrası kendini kötü hissetti. Şiddetli karın ağrısı yaşayan ve baygınlık geçiren Kaya, Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Kaya'ya yapılan tetkiklerde karaciğerinde şiddetli kanama tespit edildi.

Entübe edilen ve kan takviyesi yapılarak ameliyata alınan Kaya'nın karaciğerinde kötü huylu tümör belirlendi.

Karaciğerinin üçte biri alınan Kaya'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

"Erken dönemde tespit ettiğimiz için tümörü çıkardık"

DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hanifi Okur, AA muhabirine, hastanın getirildiğinde genel durumunun çok kötü olduğunu, şiddetli kanama görülmesi üzerine kendi kliniklerinde tedavisine başladıklarını, hastayı entübe ettiklerini söyledi.

"Nefes alıp veremiyordu, durumu kötüydü, tansiyonu çok düşüktü. Böbrek yetmezliği gelişti." diyen Okur, kanamayı durdurmak için girişimsel radyoloji bölümünden destek aldıklarını, onların da tetkiklerde kanamaya ilişkin bir tespitte bulunamadığını dile getirdi.

Kan takviyesi yapıldığını ancak genel durumu stabil olmayınca hastayı ameliyata almaya karar verdiklerini anlatan Okur, "Karaciğerin üçte birinde tümör vardı. O tümör kanamıştı. Girişimsel radyoloji o yüzden tespit edememişti. Sonra kanama durmayınca karaciğerin üçte birlik kısmını almak zorunda kaldık. Mesleki hayatımızda tümör patlamasına bağlı olarak kanama yaşanmasını ilk defa gördük. Erken dönemde tespit ettiğimiz için güvenlik sınırını koruyarak tümörü çıkardık." dedi.

"İyi ki tekme yemiş"

Okur, ameliyatın 6 saat sürdüğünü belirterek, zorlu geçen bir ameliyat ve iyi bir takiple hastanın genel durumunun şu anda iyi olduğunu aktardı.

Hastanın tedavisinin klinikte sürdüğünü dile getiren Okur, "Hasta yakınları her şeye hazırlıklıydı, umutlarını kesmiş gibiydi. İyi ki tekme yemiş iyi ki böyle bir şey başına gelmiş. Eğer tekme yemeseydi, o tümörü tespit edemeyecektik. Belki hastamız bize o tümör akciğerine, diğer organlarına yayılmış bir şekilde gelecekti. Netice itibarıyla hayırlı bir şey olmuş." diye konuştu.

Okur, hastanın bundan sonraki durumunu yine kendilerinin takip edeceğini, tümörün cinsine göre tedavi ve yaklaşım planlaması yapacaklarını kaydetti.

"Çok şükür durumu iyi"

Ahmet Kaya da aldığı darbe nedeniyle karnının ağrıdığını, su içtikten sonra istifra ettiğini anlatarak, gördüğü tedavi sayesinde kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Anne Sevinç Kaya da oğlunu tekvando kursuna bıraktıktan birkaç saat sonra, eğitmenin kendisini arayarak, durumu anlattığını ifade etti.

"Kursa gittiğimde sandalye üzerinde oturuyordu. Durumu çok kötüydü. Eğitmenin kolundan tutmasıyla oğlum yere yığıldı." diyen Kaya, hastaneye kaldırdıkları sırada çocuğunun sara nöbeti geçirdiğinin düşünüldüğünü aktardı.

Kaya, "Çocuğum kendini kaybetti. Çok kötü bir gündü. Doktorlar müdahale etti. Doktorlarımız çocuğumla ilgilendiler. Ameliyatı 6 saat sürdü. Çok şükür durumu çok iyi şimdi. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Baba Nedim Kaya da her şeyde bir hayır olduğunu belirterek, "Çocuğumun yüzde 10-20 yaşama şansı vardı. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şeyi. Şimdi çok şükür iyi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın." dedi.

DİYARBAKIR - Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı
DİYARBAKIR - Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı
DİYARBAKIR - Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı
DİYARBAKIR - Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı

Diyarbakır, Ahmet Kaya, Tümör, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı - Son Dakika


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