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DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU BAĞIMLILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, İNSANLIĞIN ORTAK SORUNUDUR - Son Dakika

DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU BAĞIMLILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, İNSANLIĞIN ORTAK SORUNUDUR

28.10.2021 21:11

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelenin insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, Uyuşturucunun üretimini engelleme noktasında Jandarma teşkilatımız daha tarladayken milyonlarca kök keneviri bulup yerinde imha ediyor.

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelenin insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, Uyuşturucunun üretimini engelleme noktasında Jandarma teşkilatımız daha tarladayken milyonlarca kök keneviri bulup yerinde imha ediyor. Yine sahada son dönemde İl Emniyet Müdürlüğü'müzün, 'narko alan' projesiyle torbacı diye tabir edilen, gençlerimizi, çocuklarımızı zehirleyen kişilere karşı Diyarbakır'ın belli bölgelerinde çok ciddi bir çalışması var dedi.

Diyarbakır'da, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Hevsel Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Vali Yardımcısı Fatih Cıdıroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Korkut Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ve Yeşilay Diyarbakır Şubesi tarafından zararlı alışkanlıklarla mücadele ve toplumu bilinçlendirme konusundaki faaliyetler hakkında katılımcılara yönelik bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Vali Münir Karaloğlu toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadelenin insanlığın ortak sorunu olduğunu söyledi.

'ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPILDI'

Son dönemlerde Diyarbakır'da bağımlılıkla mücadele konusunda çok önemli işler yapıldığını vurgulayan Karaloğlu, şöyle konuştu

Uyuşturucunun üretimini engelleme noktasında Jandarma teşkilatımız daha tarladayken milyonlarca kök keneviri bulup yerinde imha ediyor. Yine sahada son dönemde İl Emniyet Müdürlüğü'müz narko alan projesiyle 'torbacı' tabir edilen, gençlerimizi, çocuklarımızı zehirleyen kişilere karşı Diyarbakır'ın belli bölgelerinde çok ciddi bir çalışması var. Diğer taraftan tedaviye dönük de biliyorsunuz yakın zamanda Sağlık Bakanlığımız Diyarbakır'da hem büyüklere yönelik AMATEM hem de küçüklere yönelik ÇAMATEM olmak üzere 2 önemli tesisi açmış oldu. Diyarbakır'da tedavi noktasında eksiğimiz kalmıyor.

Bağımlılıkla mücadele konusunda rehabilitasyonun çok önemli olduğuna dikkati çeken Karaloğlu; Rehabilitasyon kısmında da Yeşilay Cemiyetimizin şu an ayakta hizmet verdiği 2 merkezi var. Bunlardan birisi Kayapınar'da diğeri ise Sur ilçemizde. Üçüncüsü de şu anda tamamlanmak üzere. Dicle Üniversitemizin kampüs alanında TOKİ tarafından yine Yeşilay için inşa edilen ve şu anda inşaatı bitme noktasına gelen 40 yataklı rehabilitasyon merkezi çalışmamız var şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU BAĞIMLILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, İNSANLIĞIN ORTAK SORUNUDUR
DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU BAĞIMLILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, İNSANLIĞIN ORTAK SORUNUDUR
DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU BAĞIMLILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, İNSANLIĞIN ORTAK SORUNUDUR
DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU BAĞIMLILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, İNSANLIĞIN ORTAK SORUNUDUR

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU BAĞIMLILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, İNSANLIĞIN ORTAK SORUNUDUR - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU BAĞIMLILIK VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, İNSANLIĞIN ORTAK SORUNUDUR - Son Dakika
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