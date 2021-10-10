DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: BU ŞEHRİN İNSANI GERGİNLİKTEN ÇOK ÇEKTİ - Son Dakika

DİYARBAKIRLI Hattat Mehmet Han Akan'ın eserlerinin sergilendiği 'Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi', Sümerpark sergi salonunda açıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, açılışta, Türkiye'nin miraslarından hattat Hamit Aytaç adına 'Hamit Aytaç Hat Müzesi ve Hat Mektebi' açacaklarını söyleyerek, "İstiyoruz ki, Diyarbakır'ın havasını kültürle, sanatla ve sporla biraz yumuşatalım. Gerginlikten çok çekti bu şehir" dedi.

Yenişehir ilçesindeki Sümerpark içerisindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait sergi salonunda, Diyarbakırlı Hattat Mehmet Han Akan'ın eserlerinin sergilendiği 'Çizgide Ahenk ve Zarafet Hat Sergisi'nin açılışı yapıldı. Açılışa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun yanı sıra birçok davetli katıldı. Açılışta konuşma yapan Vali Karaloğlu, hat sanatının önemine vurgu yaptı. Hattat Hamit Aytaç adına Diyarbakır'da 'Hamit Aytaç Hat Müzesi ve Hat Mektebi' açacaklarının müjdesini veren Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hüsnühat, asrısaadete kadar dayanan bizim geleneksel İslam sanatlarından bir tanesidir. Hat sanatının başlangıcı, Kuran-ı Kerim'i en güzel yazma yarışıyla başlamış ve bugüne kadar hat sanatı gelişerek devam etmiş. Beklenir ki hat sanatında en iyi örnekler, ana dili Arapça olanlardan çıksın ama öyle olmamış. Rivayet edilir ki, Kuran-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Kahire'de okundu ama en güzeli İstanbul'da yazıldı. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde çok büyük hattatlarımız var. Onlardan bir tanesi, hat sanatını Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşıyan büyük hattat Diyarbakırlı Hamit Aytaç'tır. Bugün Türkiye'de hatla uğraşan nerdeyse, kimi kazısanız altında ikinci kuşak veya üçüncü kuşak Hamit Aytaç'ı bulursunuz. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'nin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e en büyük miraslarından bir tanesi olan Hamit Aytaç adına Diyarbakır'da 'Hamit Aytaç Hat Müzesi ve Hat Mektebi' kurma çalışmamız şu anda devam ediyor. Dağkapı meydanındaki 1 ve 2 numaralı burçlardaki restorasyon çalışmaları devam ediyor, aynı zamanda müzeyle ilgili de tanzim ve teşhir için fikri çalışmalar devam ediyor. İnşallah orada bir de hat mektebimiz olacak."

'DİYARBAKIR'IN HAVASINI KÜLTÜRLE, SANATLA VE SPORLA YUMUŞATALIM'

Diyarbakır'ın gerginlikten çok çektiğini dile getiren Karaloğlu, "İnşallah bu sene de kültürle, sanatla, müzikle dolu dolu bir sezon geçireceğiz. İstiyoruz ki, Diyarbakır'ın havasını kültürle, sanatla ve sporla biraz yumuşatalım. Gerginlikten çok çekti bu şehir, bu şehrin insanı gerginlikten çok çekti, biraz artık kültürle ve sanatla şehrin havası renklensin, insanımız da rahatlasın" diye konuştu.