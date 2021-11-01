Üye Girişi
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika

DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

01.11.2021 09:35

DİYARBAKIRLI Mehmet Emin Erdoğan (40), Gürcistan'da 26-29 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

DİYARBAKIRLI Mehmet Emin Erdoğan (40), Gürcistan'da 26- 29 Ekim tarihleri arasında yapılan Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Şampiyonada 6 sporcuyu geride bırakıp görme engelliler masterlerde dünya şampiyonu olan Erdoğan, 'Yapamazsın diyenler oldu ama yaptım' dedi.

Diyarbakır'da 7 çocuklu ailenin tek oğlu olan görme engelli Mehmet Emin Erdoğan, henüz çocuk yaşlarda babasını kaybetti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen, yıllarca hamallık yaparak ailesine bakan Erdoğan, halterle tanışınca dünyası değişti. 25 yaşında okuma yazma öğrenen Erdoğan, halterde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde etti. Konya'da 13-15 Temmuz'da düzenlenen Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olan Erdoğan, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Erdoğan, 26- 29 Ekim tarihleri arasında Gürcistan'da yapılan Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda masterler dünya şampiyonu oldu.

'3 ÜNİVERSİTE BİTİRDİM'

Erdoğan, Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu 4 yıl olarak örgün tamamladım. Daha sonra açık öğretimden İş Güvenliği ve Bilgisayar İşletmeciliği bölümlerini bitirdim. Tam 3 üniversite bitirdim. Bana 'yapamazsın' diyenleri mahcup ettim. Öğretmen olarak görev yapıyorum dedi.

6 ÜLKE SPORCUYU GERİDE BIRAKTI

Görme Engeliler Halter Şampiyonası'nda Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Mısır, Nijerya ve Azerbeycanlı sporcuları geride bırakıp altın madalyayı kazandığını belirten Erdoğan, 'Dünya şampiyonu oldum. Altın madalyayı aldım. Bayrağımı dalgalandırdım, İstiklal Marşı'nı okuttuğum için çok mutluyum. Bu benim için çok mutluluk veren bir duyguydu. Genel kategoride de dünya 3'üncüsü oldum, 400 kilo kaldırdım toplamda. Tek harekette 190 kilo kaldırdım. İnsan istedi mi her şeyi yapar diye düşünüyorum. Görme engelli olabilirsin, bedensel engelli olabilirsin, bu senin sporuna ya da herhangi farklı bir yeteneğine engel değildir. 4 duvar arasına tıkılmasınlar, eğer bir engelleri varsa yetenekleri doğrultusunda o yetenekleri keşfetsinler ve ülkemizi de ülkeler arasında bayrağımızı, İstiklal Marşımızı okutsunlar.

DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Görme Engelli, Gürcistan, Halter, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika


Son Dakika

Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi 09:41 Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı 09:39 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti 09:25 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti
Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı 08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam 08:21 Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 08:20 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım 08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti 21:27 Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
09:32 Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!
09:24 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti
09:18 Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin
09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?
08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı
08:18 Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi
08:16 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
Av tüfeğiyle evi kurşunlayan saldırgan, her yerde aranıyor Av tüfeğiyle evi kurşunlayan saldırgan, her yerde aranıyor         
09:51
Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz         
09:40
Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru! Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!         
09:33
Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin         
09:18
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak         
08:15
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 09:56:20. #1.12#
SON DAKİKA: DİYARBAKIRLI GÖRME ENGELLİ HALTERCİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement