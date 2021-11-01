Diyarbakırlı kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında Kadın Yaşam Merkezlerinden faydalanan kadınlara yönelik eğitim düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına yönelik çalışmalarının yanı sıra kadınların yaşamını etkileyecek konularda düzenlediği eğitim programları ile de kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Koşuyolu Parkı'ndaki Kadın Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) uzman hekimleri tarafından kadınlara meme kanserinin erken teşhisi, izlenecek yol ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verildi.

300 kadının faydalandığı eğitimde, kadınlara meme kanseri ile ilgili bilgilendirici el broşürleri ve kitapçıklar dağıtıldı.