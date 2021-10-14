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Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor - Son Dakika

Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor

14.10.2021 14:42
Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çevre temizliği eğitimiyle ilgili seminer düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere çevre temizliği eğitimiyle ilgili seminer düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı öğrencilere çevre temizliği bilinci kazandırılması için ortak çalışma başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığında görevli çevre mühendisleri, merkez Selahaddin Eyyubi, Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar Bilgievleri ile Sur, Silvan El-Cezeri Akademi Lise ve Hani Gürbüz Gençlik Merkezi öğrencilerine seminer verdi.

Mühendisler, öğrencilere çevre temizliği, küresel ısınma, geri dönüşüm, tüketilebilir enerji, yenilenebilir enerji, ekosistem katı atık ve yönetimini, katı atıkların geri dönüşümleriyle kazanımı ve çevredeki katı atıkları nasıl azaltılabileceğini konularında bilgilendirdi.

Etkinlikte, çevre temizliği konulu kısa filmler izletildi.

Seminerler, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek.

Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor
Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor
Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor
Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Selahaddin Eyyubi, geri dönüşüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı öğrenciler çevre temizliği konusunda bilinçlendiriliyor - Son Dakika


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