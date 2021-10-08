DOĞA GEZİSİNDE SULU OBRUĞUN KURUDUĞUNU TESPİT ETTİLER - Son Dakika

ANTALYA'da doğa gezgini iki kişi, Döşemealtı ilçesi sınırlarındaki sulu obruk ile bir sulak alanın kuruduğunu tespit etti. Necati Ersin "Son yıllarda birçok şelale, göl, gölet ve sulak alanda kuraklığın boyutunun ciddi düzeyde arttığını gözlemlemeye başladım. Maalesef, bu manzaralar çok üzücü" dedi.

Antalya'da yaklaşık 7 yıldır doğa kampları yapan ve bölgede birçok doğal alanı gezen Necati Ersin ve arkadaşı Ksenia Serbatova, geçen hafta da Döşemealtı ilçesindeki antik yola yakın sulu obruğu görmeye gitti. İki arkadaş, daha önce başka bir arkadaşlarının 'çok güzel' diye anlattığı, yaklaşık 50 metre derinliğinde ve 500 metreye yakın genişliğe sahip sulu obruğun tamamen kuruduğunu gördü. Ersin ve Serbatova, aynı bölgede başka bir sulak alanın daha tamamen kuruduğunu tespit etti.

'KÜÇÜK, YEMYEŞİL BİR VADİ AÇILDI'

Her fırsatta doğa gezisi yaptıklarını belirten Necati Ersin, "İki doğa tutkunu arkadaş olarak sürekli doğada yeni yerler peşindeyiz. Youtube ve Instagram hesaplarımız için içerikler üretiyoruz. Bu gezimizde Döşemealtı sulu obruğu görmek istedik. Geçen yıl gidenlerden aldığımız bilgiye göre, bu aylarda su vardı. 'Bu görkemli manzarayı görelim' dedik. Ne yazık ki su kurumuştu ve onun ardından küçük, yemyeşil bir vadi açıldı. Çekimleri yaparak dönüşe geçtik. Yol üstünde bu kez başka bir sulak alanın tamamen kuruduğunu gördük. Muazzam bir görüntüyle karşılaştık fakat üzücü olan buranın kuruması çünkü bir sürü canlıya ev sahipliği yapıyordu" dedi.

'BU MANZARALAR ÇOK ÜZÜCÜ'

Hoyratça su kullanımına dikkati çeken Ersin, şunları söyledi:

"Birçok güzelliği, insan gözüyle görmek imkansız. Ama kuş bakışıyla 'doğa harikası' oldukları daha iyi görülebiliyor. Çocukluktan beri doğa gezileri yaparım ve tutkum vardır. Ama son 7 yıldır özellikle aktif olarak doğa kampları yapıyorum. Son yıllarda birçok şelale, göl, gölet ve sulak alanda kuraklığın boyutunun ciddi düzeyde arttığını gözlemlemeye başladım. Birçoğunun kuruduğunu görüyoruz artık. Maalesef, bu manzaralar çok üzücü."